小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

▲女子返回家中，發現丈夫皮帶脫一半，與渾身赤裸的女子在主臥室獨處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基隆一名女子小萱（化名）與丈夫阿明（化名）2022年間結婚，2人育有2名子女，原先婚姻生活幸福美滿。怎料她2025年間返家時，發現阿明上身全裸待在房間內，床上還有一名僅穿著內褲、其餘部分全都赤裸的女子，氣得她一狀告上法院。基隆地院簡易庭審理後，判阿明須賠20萬元，全案仍可上訴。

返家目睹主臥赤裸畫面爆衝突

根據判決書內容，小萱與阿明2022年11月間結婚，2人婚後育有兩名子女，原先生活幸福美滿。怎料2025年4月間她返回住處時，竟發現阿明與一名女子（小雪）待在主臥室，丈夫當時上身全裸、皮帶也僅繫了一半，小雪更是只穿著內褲、赤裸身體躺在床上。

▲女子返回家中，發現丈夫皮帶脫一半，與渾身赤裸的女子在主臥室獨處。（示意圖／免費圖庫Pexels）



小萱氣得拿出手機錄影，沒想到阿明竟與小雪合力阻擋，且小雪還動手抓了她的頭髮。阿明對此向妻子辯解，當時自己正在打掃，小雪則是剛洗完澡、正在穿衣服，不過小萱搜尋了臥室以後，發現裡面根本沒有小雪的衣物，最終婚姻關係破裂，小萱也決定告上法院，向阿明求償50萬元。

勘驗影片認定逾越一般交友分際

基隆地院勘驗小萱所拍攝的畫面，確實看見了赤裸身體的小雪，以及裸著上身的阿明，認定2人渾身裸露，在夫妻住處的主臥室內獨處，逾越一般交友分際，認定小萱求償有據，最終判阿明須賠20萬元。