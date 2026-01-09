　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子返回家中，發現丈夫皮帶脫一半，與渾身赤裸的女子在主臥室獨處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

基隆一名女子小萱（化名）與丈夫阿明（化名）2022年間結婚，2人育有2名子女，原先婚姻生活幸福美滿。怎料她2025年間返家時，發現阿明上身全裸待在房間內，床上還有一名僅穿著內褲、其餘部分全都赤裸的女子，氣得她一狀告上法院。基隆地院簡易庭審理後，判阿明須賠20萬元，全案仍可上訴。

返家目睹主臥赤裸畫面爆衝突

根據判決書內容，小萱與阿明2022年11月間結婚，2人婚後育有兩名子女，原先生活幸福美滿。怎料2025年4月間她返回住處時，竟發現阿明與一名女子（小雪）待在主臥室，丈夫當時上身全裸、皮帶也僅繫了一半，小雪更是只穿著內褲、赤裸身體躺在床上。

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子返回家中，發現丈夫皮帶脫一半，與渾身赤裸的女子在主臥室獨處。（示意圖／免費圖庫Pexels）

小萱氣得拿出手機錄影，沒想到阿明竟與小雪合力阻擋，且小雪還動手抓了她的頭髮。阿明對此向妻子辯解，當時自己正在打掃，小雪則是剛洗完澡、正在穿衣服，不過小萱搜尋了臥室以後，發現裡面根本沒有小雪的衣物，最終婚姻關係破裂，小萱也決定告上法院，向阿明求償50萬元。

勘驗影片認定逾越一般交友分際

基隆地院勘驗小萱所拍攝的畫面，確實看見了赤裸身體的小雪，以及裸著上身的阿明，認定2人渾身裸露，在夫妻住處的主臥室內獨處，逾越一般交友分際，認定小萱求償有據，最終判阿明須賠20萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／20縣市低溫特報！
周子瑜太甜辣！穿「維密粉紅內衣」曬好身材
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
全台急凍　回暖時間曝！
王力宏開唱趴地起不來　畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

高雄一家四口家中叫不醒　疑洗熱水澡一氧化碳中毒

辛柏毅失聯73小時！空軍不放棄　「三仙台鏡頭君」直擊海面照明彈

嘉義大林金紙工廠大火！烈焰黑煙狂竄　消防灌救近2小時

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

加油站汽油淋身點火！恐怖男衝抱運鈔車保全員　獲救竟攻擊警消

找黑白道查個資討債！王大陸喊：忘記　警官脫口認了讓律師氣炸

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心

固執比熊翻肚等爺摸　1分鐘後還在定格等XD

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

高雄一家四口家中叫不醒　疑洗熱水澡一氧化碳中毒

辛柏毅失聯73小時！空軍不放棄　「三仙台鏡頭君」直擊海面照明彈

嘉義大林金紙工廠大火！烈焰黑煙狂竄　消防灌救近2小時

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

加油站汽油淋身點火！恐怖男衝抱運鈔車保全員　獲救竟攻擊警消

找黑白道查個資討債！王大陸喊：忘記　警官脫口認了讓律師氣炸

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

快訊／20縣市低溫特報！　「急凍剩6度」時間點曝

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

蔡瑞雪健康亮燈掛病號！　「緊急扎針趕劇組」近況曝光

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念　告訴自己現在開始改變

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

高雄憑什麼搶下全球巨星？　場租不是唯一關鍵　

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

吸喪屍煙彈拒付600　男奪刀跌田裡刺死自己

即／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

高科大旗津校區火警　鋰電池狂竄濃煙

即／高雄小貨車搶快闖紅燈　撞死35歲騎士

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

更多熱門

相關新聞

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

基隆廟口夜市驚傳當街擄人案件，被害者竟是未成年的高中生。基隆市一名18歲蕭姓男子，6日晚間在廟口仁一路、愛四路口的大腸圈攤位打工時，突遭多名男子要求隨行，最終被強行帶上車載走，所幸約2小時後平安獲釋，未受傷害。

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

國3基隆隧道車禍！貨車「滾翻一圈」畫面曝

國3基隆隧道車禍！貨車「滾翻一圈」畫面曝

即／基隆男「10F直墜1F」　送醫搶救仍不治

即／基隆男「10F直墜1F」　送醫搶救仍不治

關鍵字：

基隆婚姻糾紛法院判決裸露事件求償

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

吃軟不吃硬的三大星座！

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

「土方之亂」全台大停工　吳國寶：叫建商去死好了

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面