黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

台北市長蔣萬安日前宣布實施營養午餐免費，隨後台中、高雄、基隆陸續表態跟進，截至9日中午為止，全台已有17縣市宣布實施。針對此一政策，台南市長黃偉哲9日開酸台北市在炫富，只差沒用金子鋪路，甚至質疑是「政策買票」；未料下午黃偉哲態度180度大轉彎，台南宣布今年9月1日起國中小實施營養午餐全面免費。

針對營養午餐政策議題，黃偉哲9日上午強調政策必須審慎推動，「選舉是一時的，但首長要考量的事情很多」，還表示自己記得蔣萬安的祖父、 故總統蔣經國先生曾經有講到：「買醋的錢不要拿來買醬油」，意思就是預算有其完整性，不能任意挪用。他直言，若為了選舉臨時東拼西湊預算，不僅違反財政紀律，也恐傷及公共利益。

黃偉哲質疑，目前部分縣市規劃於今年9月才開始實施全面營養午餐免費，時間點緊鄰11月選舉，不僅未採取排富機制，還缺乏穩定財源基礎，「這樣的作法，確實有非常大的政策買票嫌疑」。

但黃偉哲今下午態度180度大轉彎，改口稱「財政雖緊，責任難卸」，宣布台南市營養午餐全面補助。黃偉哲表示，儘管台南市的財政體質不比其他資源豐厚的直轄市，但與市府團隊深度研議後，決定自115學年度起，台南市公私立國中小學生午餐將實施全面補助，「這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上求取平衡。未來，我們將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。」

