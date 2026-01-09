　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

▲▼ 。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲台南市宣布9月起營養午餐免費。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台北市長蔣萬安日前宣布實施營養午餐免費，隨後台中、高雄、基隆陸續表態跟進，截至9日中午為止，全台已有17縣市宣布實施。針對此一政策，台南市長黃偉哲9日開酸台北市在炫富，只差沒用金子鋪路，甚至質疑是「政策買票」；未料下午黃偉哲態度180度大轉彎，台南宣布今年9月1日起國中小實施營養午餐全面免費。

針對營養午餐政策議題，黃偉哲9日上午強調政策必須審慎推動，「選舉是一時的，但首長要考量的事情很多」，還表示自己記得蔣萬安的祖父、 故總統蔣經國先生曾經有講到：「買醋的錢不要拿來買醬油」，意思就是預算有其完整性，不能任意挪用。他直言，若為了選舉臨時東拼西湊預算，不僅違反財政紀律，也恐傷及公共利益。

黃偉哲質疑，目前部分縣市規劃於今年9月才開始實施全面營養午餐免費，時間點緊鄰11月選舉，不僅未採取排富機制，還缺乏穩定財源基礎，「這樣的作法，確實有非常大的政策買票嫌疑」。

但黃偉哲今下午態度180度大轉彎，改口稱「財政雖緊，責任難卸」，宣布台南市營養午餐全面補助。黃偉哲表示，儘管台南市的財政體質不比其他資源豐厚的直轄市，但與市府團隊深度研議後，決定自115學年度起，台南市公私立國中小學生午餐將實施全面補助，「這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上求取平衡。未來，我們將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。」

▼台南市長黃偉哲宣布全面補助營養午餐。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南市長黃偉哲宣布全面補助營養午餐。（圖／記者林東良翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普宣布：取消對委內瑞拉第2波攻擊
國1安全網被破壞！　國道警認了：剪洞拍違規
台南跟進免費營養午餐！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子
「抱著愛妻直到斷氣」未聯絡兄弟分房產！殘酷真相律師哭了
「台南最大尾」追捕1年抓到了　爽曬日光浴中彈倒地
快訊／鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召！
快訊／七期豪宅虐殺判決出爐！
快訊／曹西平靈堂布置完成　「狂熱」擺設曝光
斥資3億元！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光
三寶擊落網紅168萬杜卡迪！　驚人修車費曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開政治的潘朵拉盒子

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

林佳龍接見石平訪團　強調台日夥伴關係是印太和平重要力量

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開政治的潘朵拉盒子

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

總預算案、防衛韌性條例仍未排審　行政院籲立委放下政治算計

陳昭姿拼代孕入法續任立委　黃國昌：再當也就是當到2028

黃偉哲180度大轉彎！才酸「台北在炫富」　台南宣布營養午餐免費

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

林佳龍接見石平訪團　強調台日夥伴關係是印太和平重要力量

玉山一早下雪了！排雲山莊測得零下3度　芬蘭、韓國2山友成功登頂

亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

放下創業夢想加入房仲業　鄭偉祥收入翻倍找回人生平衡

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

台灣正式邁入超高齡社會　石崇良提4對策：健保「論價值」給付

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

太子集團陳志落網！　柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月

支持營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

月休10天還能年收百萬！永慶房屋黃國一：完善福利才是年輕人的圓夢職涯

偷吃人妻！渣夫認了「每周嘿咻2次」　還10次衝摩鐵滾床

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

政治熱門新聞

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

黃偉哲180度大轉彎！台南宣布營養午餐免費

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

民眾黨茶壺風暴　柯文哲：有2年條款、也答應陳昭姿完成法案再離職

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

更多熱門

相關新聞

軍艦變身海上熊樂園台南德陽艦推年度特展療癒又吸睛

軍艦變身海上熊樂園台南德陽艦推年度特展療癒又吸睛

泰迪熊迷、軍事迷與親子家庭有福了！台南市政府委外營運景點「定情碼頭德陽艦園區」，2026年推出年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，以深受喜愛的泰迪熊形象結合海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，展期自10日起一路展至12月31日，陪伴民眾走過整個2026年。

營養午餐免費9月上路　黃偉哲質疑政策買票

營養午餐免費9月上路　黃偉哲質疑政策買票

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

新竹市營養午餐全免　高虹安：最在乎孩子

新竹市營養午餐全免　高虹安：最在乎孩子

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

關鍵字：

台南營養午餐

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面