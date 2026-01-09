　
政治

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣中正銅像。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

《蔣中正日記》著作權2026年1月1日到期，全民都能線上瀏覽與下載。沒想到，這本珍貴史料裡藏著蔣中正痛苦掙扎禁慾的真心話，連他染性病的內幕都全攤在陽光下，瞬間在網路引發討論。

日記內容意外爆紅　網友幽默評論瘋傳
蔣中正日記全面開放，近期有網友分享自己讀完內容後大呼驚奇。日記裡老蔣不只記錄每天如何壓制慾望，還用最直接的文字描述內心拉扯。這種坦率風格和他一向嚴肅的形象形成巨大反差，網友甚至給他封號「性慾強又悶騷的天蠍男」，有人還笑說「老蔣忘記刪D槽了」。

原PO在論壇Dcard發文感嘆，蔣介石的日記簡直像「誠實豆沙包」，完全不遮掩地寫自己掙扎於慾望與禁慾。日記裡各種「色念復起」、「極醜態矣」的自省，甚至連逛街和買書都可能動邪念。每當房事失利，他還會安慰自己「英雄氣短，自古皆然」。最勁爆的是，他坦承自己曾因嫖妓染上性病，導致前妻不孕，這段黑歷史讓網友笑翻：「根本百年前D槽外流。」

▲▼蔣中正日記。（圖／翻攝國史館）

▲蔣中正日記著作權2026年1月1日到期，全民都能線上瀏覽與下載。（圖／翻攝國史館）

名人的私密日常　網友爆笑神回覆
貼文一出，留言區馬上被網友各種吐槽淹沒。有人打趣：「這就像現代男人的D槽被公開一樣，如果蔣知道日記會曝光，肯定會想辦法燒掉」、「公開處刑笑翻」、「老蔣怎麼會想到多年後社會大公開」、「這故事告訴我們：千萬別寫日記」。大家把蔣的日記當成現代人社群平台的爆料梗來玩，完全顛覆以往的偉人形象。

媒體人詹凌瑀則在臉書發文調侃蔣介石每天「想色色」，根本是「被政治耽誤的老司機」，還說這日記就是一個天蠍座男人的「戒色失敗奮鬥史」。她甚至戲謔小時候唱的《總統蔣公紀念歌》都該改詞了，因為看完日記發現「偉人每天在忙啥？原來是忙著想色色。」

日記內容超爆笑　生活細節曝光
詹凌瑀更諷刺，哪來的人類救星？日記裡全是「見色心淫」、「狂態復萌」，去香港時還自我鼓勵「能否經受考驗就看今天」，結果下一句就寫去買春了。她直呼這根本是「嘴巴說不要，身體很誠實」的極致表現。

她也吐槽，連房事失利都要自我安慰「英雄氣短」，這用法讓國文老師都頭痛。更扯的是，蔣介石明明自己染病，卻把痛苦寫成「心生抑鬱」，網友笑稱這已經是「核廢料等級」的渣男。

戒色失敗真實寫照　網友爆笑結語
詹凌瑀最後總結，蔣介石日記根本不是什麼偉人紀錄，而是一個天蠍座男人的「戒色失敗奮鬥史」！網友看完也直呼，原來領導人也有平凡人的煩惱，日記曝光後，大家反而更愛拿他的私密獨白來開玩笑，蔣中正成了網路時代最爆笑的「D槽外流主角」。

01/06 全台詐欺最新數據

內行科普「飛官防寒衣」真相：軍購不是淘寶下單

蔣中正日記出版！蔣方智怡：蔣公不是完人

蔣中正日記出版！蔣方智怡：蔣公不是完人

兩蔣日記原件及許多兩蔣時代之資料文件，計59箱，在今年9月順利回到台灣，國史館也在今（31日）舉辦《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表暨座談會。蔣家第三代媳婦蔣方智怡表示，她無意為蔣公辯白，蔣公不是完人，不過以他的條件，在當時能外抗日本、內拒共黨，已經誠屬不易。

關鍵字：

蔣中正日記

