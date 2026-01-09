美宣布金援14億「泰柬停火」　美助卿：不清楚中國扮演什麼角色

▲正在泰國訪問的美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael George DeSombre，左）9日會晤泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow，右）。（圖／泰國外交部）



記者董美琪／綜合報導

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael George DeSombre）9日表示，美國將提供總計約4500萬美元援助，協助因近期泰國與柬埔寨邊境衝突而流離失所的居民，並支援邊境除雷等相關工作。他強調，泰柬停火是在美方介入斡旋下促成，至於中國在停火過程中是否扮演角色，他則表示並不清楚。

美方宣布4500萬美元援助 鞏固泰柬停火成果

戴桑布雷在一場線上記者會中指出，這筆約4500萬美元（約新台幣14.2億元）的援助，將用於鞏固泰柬停火成果，其中2000萬美元協助兩國打擊毒品走私與網路詐騙，1500萬美元用於援助受衝突影響的居民，另有1000萬美元投入邊境除雷行動。

川普親自介入斡旋 美方指為停火關鍵

戴桑布雷表示，泰柬邊境停火的關鍵在於美國總統川普親自介入斡旋。去年中泰柬邊境再度爆發衝突時，川普曾致電泰國與柬埔寨領導人，敦促雙方停火，並警告若衝突持續，美國部分合作計畫可能暫停，雙方隨後於去年7月28日達成停火協議。

戴桑布雷指出，美國其後持續與泰國、柬埔寨及馬來西亞保持密切聯繫，即使期間多次發生零星衝突導致停火一度失效，美方仍迅速介入，最終於去年12月27日再次促成停火，並透過東協觀察團與雙邊機制協助維持局勢穩定。

不清楚中國角色 美方稱未見太多作為

針對中國是否參與斡旋，戴桑布雷重申，美國在川普領導下為實現泰柬停火投入大量努力，對於中國在其中扮演的角色並不清楚。他直言，除了一次會晤外，並未看到中方有太多實際作為。

對於外界質疑美國是否因柬埔寨與中國關係密切，而在處理泰柬衝突時淡化與泰國的盟友關係，戴桑布雷予以否認，強調美國政策並未改變，泰國仍是美國的重要戰略盟友。

邊界爭端仍待處理 美方必要時提供支持

戴桑布雷指出，未來邊界劃定與實地測量，仍將由泰國與柬埔寨透過既有機制處理，美國將在必要時提供支持。泰柬邊界爭端源於殖民時期劃設的約800公里邊界，雙方對部分土地及多處歷史悠久的寺廟遺跡均主張擁有主權。