直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

記者郭運興／台北報導

「館長」陳之漢在2025年10月直播時，激動稱「把賴清德狗頭斬下來」，被檢警傳喚訊問，並諭知15萬元交保。今(9日)全案偵結，新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。對此，館長表示，今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的。

檢方今認為，陳之漢將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將總統頭顱砍下之具體犯罪行為，顯已逸脫「中共計畫對臺武統」、「斬首行動」等一般社會大眾所認知之範圍，且既明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等語，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。

檢方表示，又國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，若陳於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌，加上有10份民眾的檢舉文，亦已構成恐嚇公安無疑。因此依涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

貼文一出吸引9000人按讚，有大批網友酸「你藍白紅一體真不是蓋的」、「如果是你喜歡的那個政權會讓你直接消失」、「你可以說他很爛，但不能說要砍他」。

但也有不少網友力挺表示，「這種政府可憐」、「館長加油」，前議員童仲彥也按讚留言「我按讚會不會又上新聞？館長加油」。