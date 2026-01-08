　
    • 　
>
政治

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

 記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日痛批，過去砸了7000億軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加內容不清的1.25兆元國防特別預算，賴清德的國防計畫，是付錢就好？對此，北市議員苗博雅7日回擊，執行中對美軍購案共18案，其中3案延宕，1案超前，14案進度正常，她也盤點內容跟延宕原因痛批，一個黨主席開口閉口都是沒有根據的話，真的很困擾，請提出7000億沒有來的清單，提不出來就不要造謠。

苗博雅於直播表示，黃國昌說7000億對美軍購什麼時候要來？這個說法很簡單也比較容易破解，各位現在到立法院網站點開議案查詢，找一組關鍵字「美對台軍售案執行情形」，就可以看到很多報告，這些資料都是公開的，自己已經讀完並找到最新114年10月的報告。

苗博雅指出，執行中對美軍購案共18案，其中3案延宕，1案超前，14案進度正常，有關機密預算內容無法以書面說明，安排於委員會機密會議報告。因此，並不是說都沒有交貨、都延宕。

苗博雅指出，首先先看超前1案，包括「遠程精準火力打擊系統」，簡單來講就是海馬士系統，花325億原來規劃2027年才全數拿到，但現在已經可以提早到2026就能獲裝。

苗博雅指出，再來是進度正常14案，包括「高效能反裝甲飛彈」、「新購BLOCK 1B方陣快砲」已經全案獲裝，「新型戰車」已經得到80輛M1A2T戰車，「攻擊型無人機飛彈系統」也已經分批獲裝。看到自己繳的稅金變成美國給的M1A2T戰車，自己是同意的，而且錢付了東西有來，進度正常。

苗博雅提到，還有國人關心的延宕交運3案，包括54億的「長程潛射重型魚雷」，受到俄烏及國際戰爭影響供應鏈產能，原本預計2028年結案，調整到2030完成。

苗博雅說，還有1359億「F-16A/B型戰機性能提升」，要執行14架戰爭性能提升，並採購AGM-154C等飛彈，這個案子但不是全部都延宕，戰機性能提升已經在2023年全數完成，現在延宕的是AGM-154C飛彈，因為採購的是最新型且生產時間長，坦白講是美國那邊製造時間拉長，所以交運期程延後。

苗博雅說，延宕交運的還有2472億「新式戰機採購」，2020到2026年要籌購66架F-16V BLK70型戰機，原規劃2023年出廠，但需要客製化軟體研發，全案預計2026年完成。徐巧芯問66架戰機在哪，但如果有認真看國防部報告應該知道。

苗博雅強調，為什麼要講這麼長一段？黃國昌一直說7000億軍購什麼時候來，但延宕的3案加起來，無論如何怎麼算都算不出7000億這個位數字，所以後看到有人講買了7000億都沒有到貨，就問他們清單跟金額在哪，絕對提不出來。

苗博雅表示，不能聽他們隨便只講一個數字就完全相信，一個黨主席開口閉口都是沒有這種根據的話，真的是很困擾，都當到黨主席了還是不要這樣比較好。

苗博雅表示，7000億很多東西都來了，18案裡面，14案進度正常、1案超前，請提出7000億沒有來的清單，提不出來就不要造謠，到底有什麼憑據？什麼東西沒來要講清楚耶，怎麼湊7000億這個數字。

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

