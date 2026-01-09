3地「6℃以下低溫」高山仍可能降雪　10℃冷到周末！圖看何時回暖

▲寒流達標！玉山下雪積1公分。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布全台20縣市「低溫特報」，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率，尤其今（9日）晚到明（10日）上午新北、桃園、新竹局部地區甚至將有6度以下發生。天氣風險公司預估，下波冷氣團接力南下，直到周末都要防範10度或以下低溫現象；但下周開始各地溫度回升，白天可以來到20度上下，與本周相比寒冷程度大幅緩解。

清晨仍低溫、白天回暖 高山仍有降雪機會



氣象署預報，明天冷空氣減弱，不過清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18度左右，中南部及花東約20度，西半部日夜溫差大。此外，若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率。

冷氣團影響到周末 下周逐步回暖



天氣風險公司分析，冷氣團影響到周末，各地氣溫都仍寒冷，須防範10度或10度以下低溫出現，下周冷空氣減弱回暖。

夜晨輻射冷卻明顯 連續10度低溫



天氣風險公司指出，周末持續受大陸冷氣團影響，各地天氣偏乾、降雨不多，但夜間到清晨輻射冷卻明顯，低溫容易再下探，空曠地區有10度或10度以下低溫。12至13日（下周一至二）白天起冷氣團逐漸減弱，白天各地回升1至2度，北東部高溫約20度左右、中南部約23至25度，夜晚至清晨仍有寒意，北東部低溫約12至13度、中南部約13度。

尤其到了14日（下周三）起至周末，台灣附近轉為東北風至偏東風環境，北方冷空氣勢力偏弱，各地氣溫續升，白天回暖更明顯；早晚雖仍偏涼，但與本周相比寒冷程度將大幅緩解。不過迎風面的北部、東半部將轉有局部短暫陣雨，西半部則仍以多雲到晴為主。

【16:34低溫特報】

＊橙色燈號：新北市、桃園市、新竹縣

＊黃色燈號：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣