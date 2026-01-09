多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

▲面對多元高風險場域，吊車上人員分工合作，展現高空救援訓練成效。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為提升第一線動保員執行高風險動物救援任務之安全與專業能力，日前辦理高空救援教育訓練。訓練安排於深坑專業場地，採三梯次、小班制方式進行，每梯次均為整日課程，由具實務經驗之專業講師，帶領29位實際負責外勤救援的動保員，透過系統化實務演練，強化高空作業、垂降救援及現場風險評估等核心技能。

動保處指出，凡作業高度達2公尺以上即屬高空作業範圍，相關救援任務對人員安全與專業技術要求甚高。透過訓練，可協助動保員熟悉各類救援情境，在守護動物生命的同時，兼顧執勤安全，並有效降低作業風險。

▲每個學員都全副裝備把握機會認真練習。

動保處表示，依據統計，近年每年動物救援案件約2萬件，其中高空救援案件近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環境而受困。為因應實務需求，本次訓練特別加強高處風險辨識、繩索與垂降技術、安全裝備操作及夜間救援注意事項，並納入電動輔助工具實務演練。透過情境模擬與反覆操作，提升作業穩定度、救援效率及團隊合作默契。

教育訓練的成果也已實際應用於第一線救援現場。日前新北市蘆洲區於晚間接獲通報，一隻三花貓受困於4樓窗戶外屋簷，現場立足空間狹窄、高度落差明顯，貓隻緊貼牆面不敢移動，稍有驚擾即可能墜落。動保員獲報到場後，未貿然接近，而是依訓練所學審慎評估地形與作業安全，隨即調度吊車支援，並於深夜23時完成整備後展開救援。

▲電動輔助工具操作以及團隊合作培養默契。

救援過程中，兩位動保員於高處穩定自身位置，並以低聲溝通、放慢動作接近貓隻，避免造成驚嚇，最終順利將三花貓安全接住，使其脫離高處險境。後續將貓隻放回原活動環境時，貓咪短暫回望後即平安離去，為這場深夜高空救援行動畫下溫暖句點。

動保處長楊淑方表示，保障同仁在執行動物救援任務時的安全，是維持救援品質與動物福利的重要基礎，相關訓練規劃與任務分工，皆以專業能力與安全評估為依據。未來將持續辦理各項專業教育訓練，讓第一線動保員在守護動物生命的同時，也能在安全無虞的環境下完成每一次任務，共同打造更安全、友善的動物救援網絡。

▲學員反覆演練垂降技術以備不時之需。