高嘉瑜拜票狂喊「支持蔡賴配」 賴清德被逗樂：難怪媒體這麼喜歡妳

▲賴清德輔選高嘉瑜。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車正式啟動，北台灣首站獻給曾經為自己淋雨「濕身」拉票的民進黨立委候選人高嘉瑜。賴清德1日一早陪著高嘉瑜到內湖五分市場掃街，高嘉瑜除了幫自己拉票，沿路不忘狂喊「支持蔡賴配」，讓一旁的賴清德也被逗樂，「難怪媒體朋友這麼喜歡妳」。

賴清德出訪回國後，輔選列車正式起跑。1日一早北台灣首個輔選行程選擇獻給高嘉瑜，與她一起掃街拜票。賴清德讚賞高嘉瑜非常勇敢又有夢想，懇請鄉親父老給予支持，2020大選一定要讓蔡英文總統高票當選、民進黨國會過半。

賴清德陪著高嘉瑜掃街魅力十足，沿路民眾搶著握手、合照。有著「最強組合」封號的「蔡賴配」漸明朗，但到目前都還沒正式定案，不過，高嘉瑜掃街時卻是熱情向民眾拉票，「要支持蔡賴配喔！」讓一旁的賴清德也拿她沒轍。

其中，賴清德與高嘉瑜至蔬果攤，賴清德先帶領民眾喊「高嘉瑜凍蒜」。高嘉瑜等到賴清德一說完，接著開口高喊「蔡賴配凍蒜」，賴清德也被逗樂，跟著笑出來，記者問到賴清德怎麼看，他笑答，「難怪媒體這麼喜歡妳」。

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