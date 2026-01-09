　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄赴花蓮坐鎮　強調不放棄任何希望、全力搜救辛柏毅

▲▼國防部長顧立雄赴花蓮了解F-16V戰機搜救進度並代表總統賴清德慰問失聯飛官家屬，強調國軍不放棄任何希望，整合海、空與岸際能量全力搜救。（圖／國防部）

▲國防部長顧立雄赴花蓮了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德慰問失聯飛官家屬，強調不放棄任何希望，整合海、空與岸際能量全力搜救。（圖／國防部）

記者董美琪／綜合報導

國防部長顧立雄9日前往花蓮空軍基地，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官辛柏毅家屬。顧立雄強調，國軍不會放棄任何希望，已要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力投入搜救行動。

空軍一架F-16V（Block20）戰機6日晚間執行任務時失聯，上尉飛官辛柏毅疑似於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域跳傘，各單位持續依既有線索展開搜尋。

結合浮標與數值模式　擴大海空岸搜尋

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄下午抵達花蓮基地後，首先聽取任務簡報，掌握目前搜救進度與兵力部署狀況。搜救指揮中心已派遣空軍各型機持續執行空中偵巡，並結合海軍與海巡署能量，依據漂流浮標軌跡與數值模式分析，以科學方式劃定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋範圍。

國防部表示，同一時間，國軍第二作戰區亦編組兵力，針對沿岸地區實施岸際地毯式搜索，盼能掌握更多關鍵線索。

慰問辛柏毅家屬　承諾不放棄任何希望

顧立雄在相關人員陪同下，前往探慰辛柏毅家屬，並傾聽眷屬心聲。他除請家屬注意身體健康外，也承諾國軍將持續全力搜救，並要求相關單位給予家屬最完善的支持與照顧。

01/07 全台詐欺最新數據

