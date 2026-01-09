尾牙中了1萬！同事「天天逼問請飲料」　大票人曝1招反擊：沒水準

▲原PO尾牙抽到1萬包，事後被同事狂追問「怎沒請喝飲料」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不請客就是有錯？」一名上班族在尾牙抽到1萬元紅包後，竟被同事天天追問「怎麼沒請喝飲料」，還被罵小氣。文章曝光後，全場也怒轟「叫別人請客，最無恥」、「沒本事抽中，就不要開口叫人家請客！沒水準」。也有網友分享不撕破臉的反擊方法，「說拿去付罰單、還學貸」，或是說要包給家人就好。

一名網友在Threads表示，前幾天參加公司尾牙，幸運抽到現金一萬元紅包，沒想到卻成了壓力的開始。原PO抱怨，從抽到錢那天起，同事幾乎天天追著問「怎麼沒請大家喝飲料」，甚至直接貼上「抽到錢不請客很小氣」的標籤，讓他滿頭問號，「為什麼一定要請客？」

網轟「抽中要請客」文化：沒水準



貼文曝光後，引來大批網友也怒罵，「才一萬是要請什麼，他普發是有拿出來請大家喔」、「我覺得10萬以上，而且同事10人以下，感情還行的話，才可能請飲料」、「現在1萬塊很快就花完了好嗎？還請客」、「這種天天討吃喝的同事最討厭」、「就10元買個1箱給他們喝就好了」、「這種人直接封鎖」、「叫別人請客，最無恥」、「自己沒本事抽中運氣差的，就不要開口叫人家請客！沒水準」。

也有苦主分享類似惱人經歷，「我們部門以前說1/10獎金拿出來請客，我中3000元也要請，TMD中2萬的人裝死，後來我就再也不請」、「我之前才抽到7000元而已，也是一直被拱請飲料，請掉3000元超無言」、「以前公司也是不成文規定，抽到1萬要請所有人喝星巴克...請下去3000元就沒了」。

找個理由推掉！拿去繳罰單、學貸或包給家人

還有網友建議不撕破臉的說法，「你說拿去還學貸就好了」、「反問他你年終和三節要不要也拿來請大家喝飲料，看他怎麼回」、「跟他說：拿去付罰單付完了」、「老闆娘抽中2萬，直接拿麥克風說這包是要給我女兒的，那次之後所有同仁都效仿這種方式」。