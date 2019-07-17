轉傳摔筆假消息顏正義「記大過」 蘇貞昌：尊重各機關獎懲

記者蔣婕妤／台北報導

法務部調查局、高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳「行政院長蘇貞昌摔筆影片」、「同婚立法」等假訊息，調查局考績會16日考量他的行為嚴重影響局譽，決議予以他「記大過」處分。蘇貞昌17日受訪時表示，尊重各機關獎懲。

日前網路上瘋傳「蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式」影片，內文指控蘇貞昌在告別式簽名時摔筆，但實際上影片是「蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式」的畫面，除了與原本李承翰告別式的指控不符，蘇貞昌本人、喪禮家屬、禮儀社3方也全部出面駁斥消息造假。

經調查，顏正義7日晚間把「摔筆影片」轉傳到調查班群組，隨後立刻被人檢舉，接著又被爆料他曾經在群組轉傳「同婚立法相關」的假訊息。調查局16日召開考績會更認為，顏正義事發時身為主管，應為同仁表率，卻輕率轉傳不實訊息，造成外界質疑他立場偏頗、行政不中立，嚴重斲傷調查局形象。

調查局指出，顏正義身兼維護國家安全、犯罪調查等工作，因此調查局人員更應謹言慎行，他輕率轉傳假訊息的行為，已嚴重影響調查局局譽，因此予以他記大過處分。

蘇貞昌17日受訪時回應，「公務員更應該守法，尤其責任在身的單位公務員更要嚴謹，至於怎樣處理都尊重各該機關的督率跟獎懲」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）