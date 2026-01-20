亞馬遜隱世部落現身　2.1公尺巨箭「射穿胸腹」探險隊驚恐逃命

▲羅索利拍下與亞馬遜隱世部落接觸的畫面。（圖／翻攝YouTube／Lex Clips）



記者吳美依／綜合報導

美國自然保護主義作家羅索利（Paul Rosolie）分享與亞馬遜隱世部落相遇的驚險遭遇，他與探險隊送上見面禮，讓部落成員放下警戒，雙方一度共同唱歌跳舞，未料他們隔天卻遭到200名戰士包圍攻擊，幸好一行人最終順利逃脫。

隱世部落現身 收禮後放下警戒



羅索利已在亞馬遜雨林進行自然保育工作長達20年，他於美國知名podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）的節目上分享影片，並且回憶起這段驚心動魄的遭遇。

畫面顯示，全副武裝的戰士從蝴蝶群中走出叢林，起初警戒地盯著、用手指著陌生訪客。不過，當探險隊送上衣服與香蕉之後，部落成員紛紛放下武器、露出笑容，甚至開始唱歌跳舞，現場氣氛變得十分友善歡樂。

最令人驚歎的是，部落成員特別邀請身材高大的羅索利上前，接受歌唱與揮手的致敬儀式，他也做出相似舉動回應。隨後，戰士們便帶著禮物消失在叢林中。

隔日200人突襲 探險隊倉促逃亡

不過，儘管雙方看似建立友好關係，隔天情勢卻急轉直下，部落突然派出200名戰士包圍他們，並且射箭攻擊。

探險隊逃離時，負責開船的嚮導喬治，被一支長達7英尺（約2.1公尺）的長箭射中，從肩胛骨上方射入、從肚臍位置穿出，「船上到處都是大量血跡，簡直慘不忍睹。他必須緊急送醫，但最終活了下來。」

驚險逃生 羅索利坦言不解

羅索利在節目上回憶，他第一次看見部落戰士時非常害怕，其中一人還拿著需要木棍才能擊發的老式獵槍，「我不斷四處張望，心想『箭會從哪個方向射來？』」

至於部落態度丕變的原因，羅索利坦言困惑不解，「我們給了他們香蕉，用盡一切可能方式表達『我們希望和平』，他們隔天卻發動攻擊。我真的不知道該怎麼解讀這件事。」

他唯一想到的蹊蹺之處是，部落成員把女性藏起來，完全不讓外人看見，「你根本無法想像。」