政治 政治焦點 國會直播 專題報導

教師25日上街抗議修法　教長鄭英耀：應該回學校把小孩教好

▲▼教育部長鄭英耀。（圖／記者陳家祥攝）

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

全國教師工會總聯合會（全教總）不滿教育部修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及相關考核制度，宣布1月25日將動員教師上街抗議。教育部長鄭英耀近日在立法院被問及是否會親自接下教師團體的陳情書時，卻直言「我覺得他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，相關發言隨即引發教界強烈反彈，也讓修法爭議再度升溫。

教育部本月12日公布修正版本，主軸在於新增「受理審議小組」，試圖將校園調查案件分流，以解決外界長期批評的校園濫訴問題。不過，全教總認為，修法未正面回應校事會議調查權限過大、零成本投訴等核心弊病，反而是「閉門造車、疊床架屋」，不僅程序更加複雜，也無助於降低教師的教學壓力，這是對第一線教育現場的「制度凌遲」。

▲▼全教總批評解聘辦法及考核辦法修正重創教育熱忱，並強烈譴責：濫訴小案大辦亂象未除，校長權責真空、冤案無補償。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總呼籲教育部應重新檢討《解聘辦法》缺失。（圖／記者許敏溶攝）

修法爭議延燒　立院質詢火藥味十足

相關修法也在立法院教育及文化委員會引發激烈質詢。國民黨立委柯志恩指出，受理審議小組成員與校事會議高度重疊，卻又刻意讓校長在小組中沒有投票權，但仍能決定專家人選，案件進入校事會議後校長又恢復投票權，制度設計前後矛盾，令人難以理解。她質疑，這樣的架構不但無法避嫌，反而讓校園行政陷入更深的程序泥沼。

是否接陳情書？鄭英耀一句話引爆爭議

立委萬美玲則關切教育部的溝通態度，指出教師團體25日將上街陳情，詢問鄭英耀是否願意出面接下陳情書、展現善意。鄭英耀回應表示知道抗議行動，但強調改革不可能一步到位，並再度提到教師應「把小孩子教得更好」，還說「不要傷了我們對他們支持的心」。此番說法也被外界質疑，忽視教師因投訴制度被「武器化」而承受的實際壓力。

教育部：終極目標廢校事會議　但難一步到位

對此，全教總理事長侯俊良直言，部長的回應顯示並未真正理解基層教師處境，校事會議制度已讓老師在教學上趨於消極保守，如今修法仍未解決濫訴問題，卻先要求教師「回學校教好書」，讓人感到相當失望。鄭英耀則強調，教育部已花一年時間傾聽意見，終極目標仍是廢除校事會議、回歸教評會，但若改革尚未上路就被全面否定，「這樣的指控他無法接受」。

質疑教師解聘新制「毀師滅校」　全教總：應建立濫訴過濾門檻

教育部昨天公布教師解聘新制。全教總認為，修法後依舊縱容濫訴、摧毀校園信任，更造成校長權責真空、冤案無補償措施。全教總今（13日）到教育部抗議，要求教育部重新檢討《解聘辦法》缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權，並盡速提出濫訴咎責及冤案實質補償名譽修復等具體措施。

