賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請賴清德今（21日）、明（22日）赴立院說明，不過，總統府昨天表示，立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。國民黨立院黨團總召傅崐萁在提案說明的時候表示，總統再選就有，做好讓他再做4年，做壞換人就可以，賴清德上任1年6個月，把台灣掏空40.5兆，這是民脂民膏，今天為民請命，一起守護台灣民主，把國家安全之盾守護在台灣，全民一起彈劾賴清德。

傅崐萁表示，今天是中華民國在台灣憲政史上最遺憾的一天，不曾選出一位總統，需要到全民在國會提出彈劾案，同時看到賴清德一紙函文到立院，告訴國會他無需對國會負責，今天不用來出席，甚至對自己來辯護，來對全民負責，賴清德選擇缺席，這麼如此重要的一天，立法院是依照中華民國憲法增修條文第四條第七項，由國會超過二分之一的國會議員，正式提案對總統提出彈劾，來進行今天的程序，今天所有的內容，絕對不是政黨鬥爭，更不是個人恩怨，而是維護中華民國法治，在這最關鍵時刻，要守護憲法，要守護制度跟民主，所以必須勇敢站出來，面對獨裁的政權、高壓統治之下，國民黨、民眾黨共同提案，他今天率先跟國人報告。

傅崐萁說，在賴清德統治下，是整個國家制度崩壞的起點，當司法與大法官集體違憲，中華民國憲法已經不復存在，賴清德在選前承諾要司法改革，但是就職後，竟然把司法當做駕馭國家統治的工具，打擊異己，甚至讓5名大法官公然違法，踐踏中華民國憲法，毀滅國會監督權，賴清德違法亂政情況下，為了守護國家民主法治，必須勇敢站出來。

傅崐萁表示，賴清德不只是把亞洲第一個民主共和國、中華民國憲法踐踏於腳下，更將台灣得來不易100多年來建立的民主法治社會完全敗壞於公眾下，賴清德不是民主先生，也不是台灣的驕傲，帶壞民主憲政，也毀壞國家安全、國防之盾，還有經濟引以為傲、世界之光的台積電，都讓他違法掏空亂政之下，讓國防安全，以及經濟命脈台積電移往他國。

傅崐萁強調，賴清德任期中，把台積電上中下游奉送到國外，還送出5000億美金，賴以維生的外匯存底包括19兆台幣，9成買外債，16兆對國外投資，已經35兆；假借國防安全，用1.25兆國防軍購，加上後續延送4.5兆，加上今年軍費9425億，總共5.5兆。

傅崐萁說，總統再選就有，做好讓他再做4年，但做壞換人就可以，賴清德上任1年6個月，把台灣掏空40.5兆，這是民脂民膏，今天為民請命，一起守護台灣民主，把國家安全之盾守護在台灣，全民一起彈劾賴清德。

