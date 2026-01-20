國土署官員酸「大便自己收」　中市府怒轟中央：配套根本沒到位

▲內政部國土管理署推動營建土石方清運新制，引發全台土方之亂。國土署直指台中市應「自己的大便自己收」，中市府20日也回擊中央配套措施不足。（圖／台中市都發局提供）



記者游瓊華／台中報導

內政部國土管理署推動營建土石方清運新制，引發全台土方之亂。國土署直指台中市應「自己的大便自己收」，中市府20日也回擊，強調土石方是可以再利用的資源，並非廢棄物，目前面臨的困境是中央在去化量能不足與配套未完備的情形下強行推動，已實質衝擊施工安全與營建產業運作。

台中市都發局長李正偉指出，中部地區營建土石方產量占全國21.8%，其中台中市更占全國六分之一。然而，中央在規劃最終去化量能時卻嚴重失衡。根據行政院核定資料，北部台北港與南部高雄港、南星計畫分別可收受數千萬立方公尺土方，但中部台中港規劃量僅143萬立方公尺，且南、北填方區最快須至115年底及126年方可啟用，短期內中部地區根本無處可去。

針對中央提出在台中港設置5公頃暫置區，市府分析指出，該區收容量僅約20萬立方公尺，僅能支應台中市約一個月的需求，且前置作業需時10個月，涉及租約、檢驗標準及交通影響評估等多項議題，效益不彰。此外，中央雖盤點1.2萬筆公有土地供評估，但多數涉及水保與環評限制，且中央尚未核撥900萬元評估經費，導致相關措施難以即時銜接。

為化解當前僵局，都發局提出兩大建議：第一，由行政院層級統籌，建立「全國性土石方最終去化處理平台」，落實跨縣市調度；第二，針對已動工建案應暫維持既有制度，避免中途改制引發工期延誤與安全風險。市府呼籲中央應給予合理緩衝期，待配套與去化場所到位後再穩健落實政策。