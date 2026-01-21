　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了！

▲吊車大王再度派機具前往花蓮支援。（圖／翻攝自IG／huboss888）

▲吊車大王再度派機具前往花蓮支援。（圖／翻攝自IG／huboss888）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮光復鄉去年洪災後至今已超過4個月，仍有5人未尋獲，其中一名莊姓男子日前受訪時哽咽喊出，「我只想找到媽媽」，畫面曝光後引發社會關注。身家破百億的「吊車大王」胡漢龑在得知此事後，再次派遣機具前往花蓮支援，希望協助家屬完成心願。

「我只想找到媽媽」一句話　讓胡董一夜難眠

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡漢龑昨夜在IG發文指出，前晚從新聞中看到莊先生的受訪畫面，聽到對方說出「我只想找到媽媽」，讓他心頭一陣酸，直言自己同樣非常愛母親，「思考了一夜，我決定再派女婿，帶著機械前往花蓮光復鄉支援。」

他也提到，已向「大董事長瑤池金母」祈求救援過程順利，希望能幫助罹難者早日出土，讓家屬得以安心。

孝子砸200萬存款　仍未尋獲母親

莊先生的住家在災害當下整棟被滅頂，他本人因被冰箱撞擊，未能抓住母親的手而遭沖散；如今，他已燒掉近200萬的存款自費租怪手，母親的遺體卻仍未尋獲。

目前在政府機具與家屬自費機具的協助下，進度已能看見屋頂。胡漢龑也鼻酸表示，家屬的心願只是想把家挖出來，確認母親是否仍在其中，「或許有些人覺得沒有意義或浪費人力，但那就是一個當兒子心碎遺憾的小心願。」

▲吊車大王再度派機具前往花蓮支援。（圖／翻攝自IG／huboss888）

▲他希望協助家屬完成心願。（圖／翻攝自IG／huboss888）

再度派機支援　「讓家屬至少知道答案」

胡漢龑強調，自己看到的是一位兒子面對巨大遺憾時，仍抱著僅存的一點希望，因此決定再次動員，盼能協助完成這份心願，「即便知道媽媽可能已經不在了，也希望她是在家裡的某個地方等著。」

網友湧入留言區　淚喊：真的太暖了

貼文曝光後，感動大票網友，不少人留言表示，「大愛在人間，您慈悲」、「胡董真的很有心」、「剩幾天就要告別式了，希望能找到」、「好人一生平安」。另外，也有網友分享，昨晚在土城一帶看見大型機具行經，直呼「帥爆了！」

01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機20日上午失聯，機上載有2名台灣籍旅客及1名日籍飛行員。當時火山口附近疑似傳出「砰」的一聲巨響，但飛行前的檢查並未發現直升機有任何異常。

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

吊車大王「差1碼」錯過頭獎！曝實拿金額　秒捐一台車

吊車大王「差1碼」錯過頭獎！曝實拿金額　秒捐一台車

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

