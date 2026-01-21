燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了！

▲吊車大王再度派機具前往花蓮支援。（圖／翻攝自IG／huboss888）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮光復鄉去年洪災後至今已超過4個月，仍有5人未尋獲，其中一名莊姓男子日前受訪時哽咽喊出，「我只想找到媽媽」，畫面曝光後引發社會關注。身家破百億的「吊車大王」胡漢龑在得知此事後，再次派遣機具前往花蓮支援，希望協助家屬完成心願。

「我只想找到媽媽」一句話 讓胡董一夜難眠

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡漢龑昨夜在IG發文指出，前晚從新聞中看到莊先生的受訪畫面，聽到對方說出「我只想找到媽媽」，讓他心頭一陣酸，直言自己同樣非常愛母親，「思考了一夜，我決定再派女婿，帶著機械前往花蓮光復鄉支援。」

他也提到，已向「大董事長瑤池金母」祈求救援過程順利，希望能幫助罹難者早日出土，讓家屬得以安心。

孝子砸200萬存款 仍未尋獲母親

莊先生的住家在災害當下整棟被滅頂，他本人因被冰箱撞擊，未能抓住母親的手而遭沖散；如今，他已燒掉近200萬的存款自費租怪手，母親的遺體卻仍未尋獲。

目前在政府機具與家屬自費機具的協助下，進度已能看見屋頂。胡漢龑也鼻酸表示，家屬的心願只是想把家挖出來，確認母親是否仍在其中，「或許有些人覺得沒有意義或浪費人力，但那就是一個當兒子心碎遺憾的小心願。」

▲他希望協助家屬完成心願。（圖／翻攝自IG／huboss888）

再度派機支援 「讓家屬至少知道答案」

胡漢龑強調，自己看到的是一位兒子面對巨大遺憾時，仍抱著僅存的一點希望，因此決定再次動員，盼能協助完成這份心願，「即便知道媽媽可能已經不在了，也希望她是在家裡的某個地方等著。」

網友湧入留言區 淚喊：真的太暖了

貼文曝光後，感動大票網友，不少人留言表示，「大愛在人間，您慈悲」、「胡董真的很有心」、「剩幾天就要告別式了，希望能找到」、「好人一生平安」。另外，也有網友分享，昨晚在土城一帶看見大型機具行經，直呼「帥爆了！」

►韓國出境新規定！一票人「被開行李箱檢查」塞爆 網驚：之前帶沒事

►KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

►年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了 一票洗版：求內推