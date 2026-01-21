日警證實：直升機掉在「阿蘇火口內」　事發時濃霧能見度低

▲熊本縣警方證實，在阿蘇火山口內發現殘骸。（圖／阿蘇市提供）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇市20日發生一起嚴重觀光直升機事故，一架載有2名台灣遊客及1名日籍駕駛的直升機在起飛後失聯，經過數個小時的搜救，終於在阿蘇火山中岳北東側斜面發現疑似直升機殘骸。不過警方晚間再度證實，是在阿蘇火山中岳的「火山口內」發現殘骸。

根據《熊本縣民電視台》報導，日本警消單位指出，這架直升機於當地時間上午10時52分從阿蘇卡德利動物王國起飛，原定在火山口上空進行約10分鐘的觀光飛行。未料上午11時許，消防單位接獲來自機上乘客智慧型手機發出的緊急通知，顯示直升機在阿蘇中岳第一火口附近遭遇「劇烈撞擊」。直升機隨後發出救難訊號並徹底失聯，且未能依預定時間返回。

當時機上除了64歲資深日籍男性飛行員外，還載著2名台灣籍觀光客，分別為41歲男性與36歲女性。業者透露，該名駕駛擁有超過40年的飛行經驗，是相當資深的飛行員。

日本警方、消防隊與自衛隊接獲通報後，立即雙管齊下展開地面與空中的搜索行動。熊本地方氣象台數據顯示，事發當時阿蘇中岳上空（海拔1500公尺處）吹著西北風，風速達每秒8至11公尺，且上午11時左右火口周邊籠罩著濃霧，能見度不佳。經過數小時搜尋，搜救隊伍終於在下午4時過後，於中岳火口的北東側山坡發現失事機體，但目前仍無法確認機上3人安危。

這起事故引發外界對該營運公司飛安紀錄的質疑。據了解，失事機型為羅賓遜R44直升機，而該公司在2024年5月也曾發生同機型的迫降事故。曾參與直升機事故調查的前日本運輸安全委員會統括航空事故調查官楠原利行接受訪問時指出，「從機體結構來看，這款直升機的抗風能力確實不夠強韌。火口周邊的氣流相當複雜，會出現下沉氣流與上升氣流交錯的亂流現象，稍有不慎就可能導致墜機。」

熊本縣警方20日晚間也宣布，確定是在阿蘇火山中岳的火山口內發現機體殘骸，而稍早也已經派遣先遣隊上山勘查，以確定是否能夠重啟搜救行動。