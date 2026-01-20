分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了





▲賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新高雄民調，在藍綠對決的情境下，國民黨的柯志恩支持度以44.0%領先民進黨賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。對此，媒體人黃暐瀚19日列出出現此結果的3原因，包括「藍營基本實力四成起跳」、「初選後一人開心三人失望」、「綠營內部團結輸給了柯志恩」。他也強調，賴瑞隆還有十個月去爭取黨內支持，扭轉頹勢，陳其邁滿意度高達 64.4％，如果有辦法把這群人轉移成賴瑞隆的支持者，最後市長勝敗還難說。

黃暐瀚表示，上週民進黨高雄初選結果出爐之後， ETtoday 打鐵趁熱，立刻連三天（1/14-16）做了高雄市長民調，結果柯志恩44%、賴瑞隆37.7%，柯志恩贏了 6.3個百分點。

黃暐瀚表示，民調是科學的，與其猜測「準不準」，不如用看「健康檢查報告紅字」的心情，去分析結果為什麼是這樣？

黃暐瀚分析，第一，柯志恩上次選舉對決陳其邁，得票已破40%，有44%支持度，並不令人意外。（這是藍營基本實力，年底大選柯志恩也一定是四成起跳，不要懷疑）。

黃暐瀚認為，第二，初選後一人開心三人失望，另外三人的支持者心情未平復，從6.4%「投廢票」可以見得。

黃暐瀚指出，第三，柯志恩獲得國民黨與泛藍支持者，超過九成的支持（97.2%、92.2%）；反之賴瑞隆只獲得民進黨 87.7%、泛綠支持者 69.8%的支持，內部團結輸給了柯志恩。

黃暐瀚提到，值得關注的兩點為，第一，時間是弭平傷口的最好機會，賴瑞隆還有十個月的時間去爭取黨內支持，扭轉頹勢。

黃暐瀚強調，第二，同一份民調，陳其邁滿意度高達 64.4％，如果陳其邁有辦法把這群人轉移成賴瑞隆的支持者，最後市長勝敗還難說。

黃暐瀚直言，誠如自己先前所說，台南高雄，民進黨有「輸不起」的壓力，兩位現任市長，一定都是拚盡吃奶力氣輔選，不用懷疑。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）