批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

記者陳家祥／台北報導

在野黨將放行新興計畫預算，預計明日進行協商，但面對民進黨團仍不斷呼籲審總預算，而不是點菜式動支，恐讓協商以破局收場。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌反酸，行政院用點菜方式編列預算，踐踏軍人警消權益，違法編列的預算是要怎麼審？現在立法院要給行政院錢要他們趕快去做事，他們的選擇是千萬不要給錢，這是什麼政府啊？太離譜了吧？

黃國昌說，總預算爭議之前講過很多次，行政院沒有依法編列預算，立法院要怎麼依法審議？這已經說過非常多次。他指出，最近民眾黨也公布民調，絕大多數民眾都認為，立法院三讀通過的法律，針對軍人加薪、警消退休金調整，行政院應依法編列預算；等到行政院依法編列預算後，立法院才有辦法依法審查。

黃國昌直言，行政院自己在編預算時可以點菜式的編列？當行政院選擇用點菜式的方式編列預算，踐踏軍人警消權益的時候，「我不知道行政院也好、民進黨也好，還有什麼臉指責立法院沒有審查預算？違法編列的預算是要怎麼審？」

「當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能選擇解決問題。」黃國昌重申，預算不依法編列擺明在擺爛，在野黨針對民生、地方政府急迫需要的，先行透過審查方式准予動支，「之前民進黨不是一天到晚在吵TPASS嗎？怎麼現在我們願意讓TPASS通過嘉惠通勤族，結果是民進黨在杯葛、阻擋？」

黃國昌直言，講了半天，民進黨什麼時候在乎的是人民的民生經濟？沒有，民進黨在乎的只有拿人民當肉票進行政治鬥爭，這才是民進黨在乎的事情。

黃國昌說，從TPASS的事情、從這次新興計畫生育補助、勞工補貼的事情，民進黨寧願杯葛，都不願意放；在野黨是苦民所苦，面對行政院違法還願意先動支，為的是人民，「民進黨選擇的是政治鬥爭，連人民需要的也不願意放手」。

黃國昌表示，第一次看到這樣的行政院，立法院要給他們錢要他們趕快去做事，他們的選擇是千萬不要給錢，這是什麼政府啊？太離譜了吧？