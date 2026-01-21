　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

▲▼民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

在野黨將放行新興計畫預算，預計明日進行協商，但面對民進黨團仍不斷呼籲審總預算，而不是點菜式動支，恐讓協商以破局收場。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌反酸，行政院用點菜方式編列預算，踐踏軍人警消權益，違法編列的預算是要怎麼審？現在立法院要給行政院錢要他們趕快去做事，他們的選擇是千萬不要給錢，這是什麼政府啊？太離譜了吧？

黃國昌說，總預算爭議之前講過很多次，行政院沒有依法編列預算，立法院要怎麼依法審議？這已經說過非常多次。他指出，最近民眾黨也公布民調，絕大多數民眾都認為，立法院三讀通過的法律，針對軍人加薪、警消退休金調整，行政院應依法編列預算；等到行政院依法編列預算後，立法院才有辦法依法審查。

黃國昌直言，行政院自己在編預算時可以點菜式的編列？當行政院選擇用點菜式的方式編列預算，踐踏軍人警消權益的時候，「我不知道行政院也好、民進黨也好，還有什麼臉指責立法院沒有審查預算？違法編列的預算是要怎麼審？」

「當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能選擇解決問題。」黃國昌重申，預算不依法編列擺明在擺爛，在野黨針對民生、地方政府急迫需要的，先行透過審查方式准予動支，「之前民進黨不是一天到晚在吵TPASS嗎？怎麼現在我們願意讓TPASS通過嘉惠通勤族，結果是民進黨在杯葛、阻擋？」

黃國昌直言，講了半天，民進黨什麼時候在乎的是人民的民生經濟？沒有，民進黨在乎的只有拿人民當肉票進行政治鬥爭，這才是民進黨在乎的事情。

黃國昌說，從TPASS的事情、從這次新興計畫生育補助、勞工補貼的事情，民進黨寧願杯葛，都不願意放；在野黨是苦民所苦，面對行政院違法還願意先動支，為的是人民，「民進黨選擇的是政治鬥爭，連人民需要的也不願意放手」。

黃國昌表示，第一次看到這樣的行政院，立法院要給他們錢要他們趕快去做事，他們的選擇是千萬不要給錢，這是什麼政府啊？太離譜了吧？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／低溫特報擴大　5縣市「非常寒冷」
玉兔老公認「上過酒店點妹」　月噴30萬
快訊／昨才補好又「破大洞」！台南砂石車卡住　居民抓狂
燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了
學生「昨結業式今開學」惹怨　教團揭原因：不調整更崩潰
快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子
2台灣客生死未卜　熊本縣知事痛心「全力搜救」
400萬奥迪被拖吊！黑衣男一招騙到省600　下場卻慘了
日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

彈劾案全院委員會藍白甲動應戰　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

彈劾案全院委員會藍白甲動應戰　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

家長放心打拚啦！花蓮公幼延長照顧做後盾　弱勢家庭費用全免

南投新闢6673田中2鐵轉乘客運路線　前3個月優惠票價10元

2台灣人失聯！阿蘇下雪「零下4.2度」急凍　濃霧、火山氣體阻搜救

外媒實測！iPhone17擦超濃清潔劑3個月　結果超失望：以為會變

大台南總工會寒冬送暖　集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

抗寒悲劇了！台中婦暖暖包塞乳溝9小時　拿開驚見4公分泛紅流膿

快訊／低溫特報擴大至15縣市　新竹以北「非常寒冷」

一堆人聲援林宸佑　四叉貓：怎不挺其他羈押禁見的涉案職軍？

CoCo擂焙珍奶買1送1　迷客夏2杯組合79元起

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

全工全讀拚　蔡正元：沒有不可能

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

更多熱門

相關新聞

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

民眾黨立委黃國昌日前稱不小心帶走國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今（21日）前往調閱相關監視器，不過由於立法院秘書長周萬來僅同意調閱監視器，不同意複製資料，令民進黨團質疑，黃國昌帶走機密文件沒有關係，帶走機密過程卻變機密，民進黨團完全無法接受。陳培瑜也還原完整時間軸，黃國昌離開時間將近1分半鐘，不在監視器內時間就高達42秒，且有助理手上拿著手機，請黃國昌說明清楚。

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

關鍵字：

民眾黨黃國昌行政院總預算

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面