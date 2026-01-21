台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

▲台北車站明（22日）將舉行「無差別攻擊」危安實兵演練。（圖／記者周宸亘攝）
記者鄭佩玟／台北報導
台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，引發社會高度關注。台北市政府今（21日）宣布，將於明下午2時至3時，與交通部在台北車站特定區共同舉行「無差別攻擊」危安實兵演練，演練期間將同步發送CBS細胞簡訊避難疏散告警訊息，提醒民眾屆時若接獲相關簡訊無須驚慌。
北市府指出，本次演練將比照日前在捷運市政府站的實兵演練模式，結合CBS細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，讓民眾熟悉接收告警流程，提升實際災害發生時的即時避難反應能力。北市府也呼籲，民眾屆時若收到相關簡訊，屬演練測試，請保持冷靜並配合引導。
依中央核定內容，演練期間將發送以下細胞簡訊內容如下：
中文簡訊
[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999
英文簡訊
[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999
北市府說明，簡訊發送範圍為台北車站周邊半徑1公里，提醒該區域民眾與通勤族，演練期間若手機跳出警示訊息，請勿恐慌。
