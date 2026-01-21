　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

▲▼台北車站,車站,購票,退票,高鐵,台鐵,返鄉,車票,疫情,大眾交通。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北車站明（22日）將舉行「無差別攻擊」危安實兵演練。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，引發社會高度關注。台北市政府今（21日）宣布，將於明下午2時至3時，與交通部在台北車站特定區共同舉行「無差別攻擊」危安實兵演練，演練期間將同步發送CBS細胞簡訊避難疏散告警訊息，提醒民眾屆時若接獲相關簡訊無須驚慌。

北市府指出，本次演練將比照日前在捷運市政府站的實兵演練模式，結合CBS細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，讓民眾熟悉接收告警流程，提升實際災害發生時的即時避難反應能力。北市府也呼籲，民眾屆時若收到相關簡訊，屬演練測試，請保持冷靜並配合引導。

依中央核定內容，演練期間將發送以下細胞簡訊內容如下：

中文簡訊

[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999

英文簡訊

[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999

北市府說明，簡訊發送範圍為台北車站周邊半徑1公里，提醒該區域民眾與通勤族，演練期間若手機跳出警示訊息，請勿恐慌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／低溫特報擴大　5縣市「非常寒冷」
玉兔老公認「上過酒店點妹」　月噴30萬
快訊／昨才補好又「破大洞」！台南砂石車卡住　居民抓狂
燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了
學生「昨結業式今開學」惹怨　教團揭原因：不調整更崩潰
快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子
2台灣客生死未卜　熊本縣知事痛心「全力搜救」
400萬奥迪被拖吊！黑衣男一招騙到省600　下場卻慘了
日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

彈劾案全院委員會藍白甲動應戰　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

彈劾案全院委員會藍白甲動應戰　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

家長放心打拚啦！花蓮公幼延長照顧做後盾　弱勢家庭費用全免

南投新闢6673田中2鐵轉乘客運路線　前3個月優惠票價10元

2台灣人失聯！阿蘇下雪「零下4.2度」急凍　濃霧、火山氣體阻搜救

外媒實測！iPhone17擦超濃清潔劑3個月　結果超失望：以為會變

大台南總工會寒冬送暖　集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

抗寒悲劇了！台中婦暖暖包塞乳溝9小時　拿開驚見4公分泛紅流膿

快訊／低溫特報擴大至15縣市　新竹以北「非常寒冷」

一堆人聲援林宸佑　四叉貓：怎不挺其他羈押禁見的涉案職軍？

CoCo擂焙珍奶買1送1　迷客夏2杯組合79元起

【全家都去台北？】姐姐一說出口　米克斯當場心碎QQ

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

全工全讀拚　蔡正元：沒有不可能

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

更多熱門

相關新聞

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

台北市政府115年度總預算未通過，包括二備金、祕書長等首長特別費、殯葬自治條例等仍暫擱未處理。北市議會昨日下午3時政黨協商，經3個半小時討論並外加附帶決議等內容，最後在第二預備金提案仍無共識，今（20日）下午議會大會表決後，藍營以人數優勢，以27人贊成、18人反對、3人棄權，台北市長蔣萬安二備金7.4億元通過。

長虹建設跨城移植保留80歲樟樹　長虹基金會接力守護城市綠意

長虹建設跨城移植保留80歲樟樹　長虹基金會接力守護城市綠意

營養午餐戰火　凌濤：柯文哲把蔣當2028假想敵

營養午餐戰火　凌濤：柯文哲把蔣當2028假想敵

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩質疑營養縮水

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩質疑營養縮水

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

關鍵字：

台北車站北車細胞簡訊恐攻無差別蔣萬安台北演練演習

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面