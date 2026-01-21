台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

台北市政府115年度總預算未通過，包括二備金、祕書長等首長特別費、殯葬自治條例等仍暫擱未處理。北市議會昨日下午3時政黨協商，經3個半小時討論並外加附帶決議等內容，最後在第二預備金提案仍無共識，今（20日）下午議會大會表決後，藍營以人數優勢，以27人贊成、18人反對、3人棄權，台北市長蔣萬安二備金7.4億元通過。