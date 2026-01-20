2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

《鉅聞天下新聞網》昨（19）日公布新竹市長最新民調結果顯示，現任市長高虹安以41.96%首選支持度暫居第一；綠營則以學者林志潔24.38%領先。時代力量黨主席王婉諭雖然首選支持度為5.74%，但在「第二選擇」支持度達10.16%，為所有參與調查人選中最高，具備明顯跨黨派的潛在吸引力。對此，王婉諭表示，感謝新竹市民對她的肯定。從民調上，會認真思考投入新竹市長的選戰。務實的說，想要挑戰高市長連任，本土在野陣營必須要合作，她也會努力抱持著最開放的態度來促成這件事。

《鉅聞天下新聞網》在原《菱傳媒》團隊加入後，選擇與合作多次選舉民調的皮爾森網路民調公司再次攜手，今年1月開始做全台各縣市選舉調查，昨首波公布新竹市。上午於立法院召開記者會，由平秀琳主持，杜聖聰、民眾黨團主任陳智菡及時代力量秘書長林邑軒出席。

《鉅聞天下新聞網》昨公布新竹市長選戰民調，結果顯示，當被問及「新竹市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」，有41.96%的民眾回答支持高虹安，林志潔24.38%，高嘉瑜與王婉諭都獲得5.74%的支持，何志勇支持度3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；但仍有10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

此次民調也調查「第二選擇」，當被問及「除了〇〇〇外，您第二個傾向支持的市長候選人是誰？」結果顯示，高虹安獲得2.74%支持，林志潔獲得6.45%支持、王婉諭獲得10.16%支持，結果王婉諭為選民潛在接受度較高。

對於民調，王婉諭表示，感謝社會的關注，還有新竹市民對她的肯定。從民調上，確實看見了跨越黨派的支持與認同，會認真思考投入新竹市長的選戰。

王婉諭指出，在接下來的時間裡，有三個方向她會繼續努力，第一、新竹市民是很有智慧的，不會用黨派顏色來思考城市的領導者，必須拿出具體的主張，來爭取跨越黨派最多選民的認同。第二、新竹市長高虹安官司纏身，新竹市民對於高市長的施政也各有看法。但是很務實地說，想要挑戰高市長連任的本土在野陣營，必須要協調、合作，也會努力抱持著最開放的態度來促成這件事。

王婉諭提到，三、新竹市民念茲在茲的，是整個大新竹的發展，她始終相信大新竹的居住環境、生活品質、城市治理，應該要配得上世界級的半導體產業。大新竹的發展始終是她最在意的一件事，不論如何都會繼續努力，為新竹的未來打拼。

此次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從 2026年1月6日至11日進行6天，有效樣本為1,218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。