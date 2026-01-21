彈劾案全院委員會藍白甲動應戰　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

▲民進黨立委吳思瑤釋出議場照酸藍白，「議場空蕩蕩，要賴總統來？藍白自家立委都不捧場了」。（圖／翻攝自Threads／@wusuyao541）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（21日）針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰，更狂批賴清德不出席是證明心虛、有多怕立法院。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，立委跟立法院「得」邀請被彈劾人出席說明，但藍白卻一再造謠、誤用相關法條，甚至造成資訊扭曲。民進黨政策會執行長吳思瑤則釋出現場照大酸，藍白要總統到立院列席，結果議場白8席空蕩蕩，藍54席現場只有小貓4隻，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，「民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，我們全員不出席」。

立法院21日召開全院委員會，審查總統賴清德彈劾案的提案內容，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰。總統府20日下午回函立法院，告知總統不予列席。國民黨團已備妥賴皇「清德宗」看板放置議場，民眾黨團則準備「賴世凱」看板和彈劾文，如同左右護法放置在發言台旁邊。

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，傅崐萁與黃國昌準備賴皇「清德宗」、「賴世凱」人形立牌。（圖／記者林敬旻攝）

對於賴清德不出席，國民黨團表達「最強烈的譴責與遺憾」，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明，如今卻只敢選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。

民眾黨團則說，「賴清德總統法學：憲法法庭比憲法大。根據被賴清德稱為災難的中華民國憲法，『總統彈劾權』是立法院對總統、副總統提出的憲政追究程序，需經全體立委1/2以上提議，2/3以上決議通過，之後再聲請司法院大法官（憲法法庭）審理。憲法法庭都是總統的人了，連來立法院面對憲政程序都要閃，賴清德到底有多怕立法院？」

對此，陳培瑜今受訪指出，自己上周公聽會已講過，就相關《立法院職權行使法》，立委跟立法院「得」邀請被彈劾人出席說明，但是並沒有規定，同時在憲判中也說明，總統沒有義務到立法院來向立法委員做相關報告。

陳培瑜指出，就算總統有意願出席，相關的主題、內容還有對話的形式，都是由總統決定。在相關憲判和《立院職權行使法》都說得很清楚了。藍白一再造謠、誤用相關法條，甚至造成資訊扭曲，「我們真的要說，這不只是遺憾，這是比遺憾更遺憾，比荒謬更荒謬」。

▲民進黨團書記長陳培瑜。（圖／記者林敬旻攝）

吳思瑤則發文大酸，藍白要彈劾賴清德，要總統到立院列席。「結果呢？看看今天的議場，白8席空蕩蕩，藍54席現場只有小貓4隻」。

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

吳思瑤諷刺，韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好。連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。總統拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉。她也補充說明，「民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，我們全員不出席」。

