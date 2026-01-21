　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「我再ven（問）一次」影片爆紅，調侃口音讓陸網氣炸，反酸「台灣腔很滑稽」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

網路社群Threads上瘋傳一段影片，內容是有網友模仿中國人口音，在鏡頭前說「我再ven（問）一次」，吸引許多人爭相模仿拍攝影片，也有台灣網友好奇，為什麼要把「問」講成「ven」，不過影片也引起中國網友不滿，駁斥根本沒有「ven」的說法，更反嗆「台灣腔很滑稽」，引發論戰。

一名網友去年10月在Threads分享2年前拍攝的影片。影片中，一名女子在鏡頭前大聊自己在早餐店遇上中國人的經驗，她模仿對方的口音說「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅」，畫面也不斷傳來其他人的笑聲，影片分享至今已有超過30萬人按讚、超過4.4萬人轉貼。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

影片爆紅後，吸引許多網友爭相模仿，但也引起疑似中國網友的不滿。一名網友在Threads用簡體字表示，在中國「問」發音是「wen」，根本不存在「ven」這個說法，還說「看到有台灣人調侃『大陸人經不起口音調侃玩哏』，我就滿頭問號，你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎」。

這位網友說，有些中國人叫台灣人「灣灣」的原因，就是覺得台灣人像不成熟的小孩，成年人用著像小學三年級朗誦腔的口音對話，甚至嘲諷「台灣腔很滑稽」、「你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏ven來ven去，簡直倒反天罡」。

中國網友的貼文進一步擴大論戰，許多台灣網友湧入留言，「台灣口音都被你們開玩笑多久了，怎麼你們被講一次就玻璃心碎了」、「你們自己小紅書都有人認證了，你還在這邊狡辯不存在ven 這個說法」、「你別說你沒聽過人家用ven ，我前任西安人他都ven來ven去的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普公開「AI插旗圖」　表達絕不回頭決心
蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露
2台灣人搭阿蘇火山直升機失聯　直播疑拍到「10秒墜機瞬間」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

爺爺傳至今用不壞「烘焙模具界LV」熄燈　台北70年白鐵號清倉

斑馬線上多「3條神秘白線」幹嘛用？交通部早已給出解答

7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」　鄭明典曝最冷時刻

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區曝

台電「停電通知單」改版了！網友大讚：美到以為出新書

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

爺爺傳至今用不壞「烘焙模具界LV」熄燈　台北70年白鐵號清倉

斑馬線上多「3條神秘白線」幹嘛用？交通部早已給出解答

7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」　鄭明典曝最冷時刻

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區曝

台電「停電通知單」改版了！網友大讚：美到以為出新書

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

爺爺傳至今用不壞「烘焙模具界LV」熄燈　台北70年白鐵號清倉

租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

斑馬線上多「3條神秘白線」幹嘛用？交通部早已給出解答

川普全球關稅合法？　美國最高法院「關鍵裁決」再等等

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

基隆男師猥褻國中女學生　93強制罪改判無罪、22猥褻罪判3年8月

吃素卻越吃越胖！營養師列出減肥地雷

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰

生活熱門新聞

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區域曝

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

挑戰寒流！　這波冷很久

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票求內推

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

更多熱門

相關新聞

老外北捷月台問「親吻玩香腸嗎」　真相爆笑

老外北捷月台問「親吻玩香腸嗎」　真相爆笑

搭捷運遇到外國觀光客問路，口音超容易造成誤會！作家楊采菲今日在Threads分享，她在捷運月台上，被一位外籍男士問：「小姐，親吻玩香腸嗎？」她就解釋，其實對方不是要問色色的事情，而是想確認捷運方向，「小姐，請問這是往象山嗎？」令眾人笑噴，「本來準備要罵變態了，還好他有問對人。」

失聯移工遭盤查裝原住民　自曝「茂林族」露餡了

失聯移工遭盤查裝原住民　自曝「茂林族」露餡了

澳洲台女術後變愛爾蘭口音！一年後現況曝

澳洲台女術後變愛爾蘭口音！一年後現況曝

喵廁所外喊「不要這個門」驚艷網

喵廁所外喊「不要這個門」驚艷網

訪友迷路跳針喊「採罐」　警頓悟「彩券」專車送回家　

訪友迷路跳針喊「採罐」　警頓悟「彩券」專車送回家　

關鍵字：

ven口音

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

南亞科發重訊：資本支出規畫待董事會審

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

「搞不懂你在幹嘛」川普公開馬克宏私訊

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面