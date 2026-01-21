「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

▲「我再ven（問）一次」影片爆紅，調侃口音讓陸網氣炸，反酸「台灣腔很滑稽」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

網路社群Threads上瘋傳一段影片，內容是有網友模仿中國人口音，在鏡頭前說「我再ven（問）一次」，吸引許多人爭相模仿拍攝影片，也有台灣網友好奇，為什麼要把「問」講成「ven」，不過影片也引起中國網友不滿，駁斥根本沒有「ven」的說法，更反嗆「台灣腔很滑稽」，引發論戰。

一名網友去年10月在Threads分享2年前拍攝的影片。影片中，一名女子在鏡頭前大聊自己在早餐店遇上中國人的經驗，她模仿對方的口音說「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅」，畫面也不斷傳來其他人的笑聲，影片分享至今已有超過30萬人按讚、超過4.4萬人轉貼。

影片爆紅後，吸引許多網友爭相模仿，但也引起疑似中國網友的不滿。一名網友在Threads用簡體字表示，在中國「問」發音是「wen」，根本不存在「ven」這個說法，還說「看到有台灣人調侃『大陸人經不起口音調侃玩哏』，我就滿頭問號，你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎」。

這位網友說，有些中國人叫台灣人「灣灣」的原因，就是覺得台灣人像不成熟的小孩，成年人用著像小學三年級朗誦腔的口音對話，甚至嘲諷「台灣腔很滑稽」、「你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏ven來ven去，簡直倒反天罡」。

中國網友的貼文進一步擴大論戰，許多台灣網友湧入留言，「台灣口音都被你們開玩笑多久了，怎麼你們被講一次就玻璃心碎了」、「你們自己小紅書都有人認證了，你還在這邊狡辯不存在ven 這個說法」、「你別說你沒聽過人家用ven ，我前任西安人他都ven來ven去的」。