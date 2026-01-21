　
    • 　
>
地方 地方焦點

南投新闢6673田中2鐵轉乘客運路線　前3個月優惠票價10元

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升南投地區公共運輸便利性並推動永續旅遊發展、補上該縣南下客運長期不足的轉乘缺口，新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線八卦山隧道)」暨電動巴士於20日通車；縣政府指出，即起3個月宣導期間每趟次優惠價僅需10元，歡迎民眾多加搭乘。

通車典禮在南投復興停車場(南投轉運站預定地)舉辦，縣長許淑華、副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、吳棋楠，公路局台中監理所副所長王英泰、南投站長陳洽文，日月潭風景區管理處長王智益、彰化縣交通處長林孟弘、彰化田中鎮長蕭淑芬、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲，南投市代表、各里里長、鄉親近百人都到場觀禮，共同剪綵啟用。

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線，前3個月優惠票價10元。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線，前3個月優惠票價10元。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府交通所表示，南投地區南下公共運輸選擇相對有限，民眾前往彰化、雲嘉地區通勤、就醫及旅遊常面臨轉乘不便等問題；此次新開通的公路客運「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線)」路線，銜接高鐵彰化站、台鐵田中站，支援通勤、就醫與旅遊需求，減少自用車依賴，將大幅改善南下客運量能不足的狀況，提升整體旅運效率、提供民眾更快捷的交通選擇。

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線，前3個月優惠票價10元。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線，前3個月優惠票價10元。（圖／記者高堂堯翻攝）

許淑華表示，感謝立委游顥的爭取與交通部公路局臺中監理所的協助，促成客運業者進駐南投，新闢從草屯發車的6673路線，提供跨縣市便捷交通接駁，也能減輕家長接送負擔，未來也將與「幸福巴士」路網整合，打造更完整交通系統。

王英泰表示，此路線也能促進生活圈整合、強化大眾運輸可近性，每日行駛共9趟往返(合計18班次)，車輛初期為9人座營運，未來視運量再調整大客車投入營運；另為提升縣民使用率，1月21日至4月30日每趟次票價僅10元，提高運量、讓業者能長久經營下去。

另為呼應國家「2050 淨零轉型」政策並持續提升日月潭地區整體旅遊服務品質，南投客運即起導入3台全新電動大客車，除投入「埔里-日月潭-頭社」、「台灣好行日月潭環潭湖線」串聯水社、向山及伊達邵等重要觀光節點，亦同步支援南投縣市區1路公車路線，強化在地公共運輸能量。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台東縣推動多元職業訓練　開辦7類失業者課程助強化就業力

「乳房檢查有異狀」屏基個管師連打8通電話　她複檢救回健康

台東阿北迷路中興警伸援手　接力送他平安返家

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土　打造全齡照護新據點

探索綠島再升級！科技領航潛入蔚藍秘境　多感官數位旅遊新體驗

台東利稻警雙語宣講防詐交安　貼近部落強化年節安全

家長放心打拚啦！花蓮公幼延長照顧做後盾　弱勢家庭費用全免

大台南總工會寒冬送暖　集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

竊盜集團狂剪484kg台鐵銅線　3嫌收押

竊盜集團狂剪484kg台鐵銅線　3嫌收押

台鐵位於龍井的煤炭廠與廢車暫存廠近日傳出重大竊案，蔡男等3名犯嫌偷偷潛入，狂剪廢棄列車上頭電纜線、銅管，數量高達484.7公斤，市價約13萬元，差點就成功變賣換現，檢警近日將人拘提逮捕到案，均聲押獲准。

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

基隆男「疑為撿東西」！　遭進站區間車撞上慘死

基隆男「疑為撿東西」！　遭進站區間車撞上慘死

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接躺新營站地上不動

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接躺新營站地上不動

遏止大型車違規　枋警嚴正執法依法告發

遏止大型車違規　枋警嚴正執法依法告發

客運6637草屯鎮南投市台76線田中鎮高鐵彰化站台鐵轉乘

