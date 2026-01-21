南投新闢6673田中2鐵轉乘客運路線　前3個月優惠票價10元

▲南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升南投地區公共運輸便利性並推動永續旅遊發展、補上該縣南下客運長期不足的轉乘缺口，新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線八卦山隧道)」暨電動巴士於20日通車；縣政府指出，即起3個月宣導期間每趟次優惠價僅需10元，歡迎民眾多加搭乘。

通車典禮在南投復興停車場(南投轉運站預定地)舉辦，縣長許淑華、副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、吳棋楠，公路局台中監理所副所長王英泰、南投站長陳洽文，日月潭風景區管理處長王智益、彰化縣交通處長林孟弘、彰化田中鎮長蕭淑芬、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲，南投市代表、各里里長、鄉親近百人都到場觀禮，共同剪綵啟用。

縣府交通所表示，南投地區南下公共運輸選擇相對有限，民眾前往彰化、雲嘉地區通勤、就醫及旅遊常面臨轉乘不便等問題；此次新開通的公路客運「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線)」路線，銜接高鐵彰化站、台鐵田中站，支援通勤、就醫與旅遊需求，減少自用車依賴，將大幅改善南下客運量能不足的狀況，提升整體旅運效率、提供民眾更快捷的交通選擇。

許淑華表示，感謝立委游顥的爭取與交通部公路局臺中監理所的協助，促成客運業者進駐南投，新闢從草屯發車的6673路線，提供跨縣市便捷交通接駁，也能減輕家長接送負擔，未來也將與「幸福巴士」路網整合，打造更完整交通系統。

王英泰表示，此路線也能促進生活圈整合、強化大眾運輸可近性，每日行駛共9趟往返(合計18班次)，車輛初期為9人座營運，未來視運量再調整大客車投入營運；另為提升縣民使用率，1月21日至4月30日每趟次票價僅10元，提高運量、讓業者能長久經營下去。

另為呼應國家「2050 淨零轉型」政策並持續提升日月潭地區整體旅遊服務品質，南投客運即起導入3台全新電動大客車，除投入「埔里-日月潭-頭社」、「台灣好行日月潭環潭湖線」串聯水社、向山及伊達邵等重要觀光節點，亦同步支援南投縣市區1路公車路線，強化在地公共運輸能量。