台東利稻警雙語宣講防詐交安　貼近部落強化年節安全

▲利稻派出所所長胡松俊仁，以布農族語及國語向村民宣導防詐與交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局利稻派出所於日前，受邀參加利稻村辦公處所舉辦的戶長會議，向村民進行交通安全及反詐騙宣導，現場氣氛溫馨熱絡。

利稻派出所所長胡松俊仁特別以布農族語與國語雙語方式進行宣講，將專業的治安與交通安全知識轉化為部落長輩及鄉親熟悉的語言與生活情境，提升理解度與參與感，獲得在場村民高度回響。

本次宣導重點聚焦春節前安全維護，內容包含「165反詐騙」、「警政打詐儀表板應用」、「酒駕防制」、「家庭暴力預防」及「寒假學童安全」等議題。胡松俊仁所長以生活化案例說明常見詐騙手法，如假冒親友借款、虛假投資等，提醒民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，牢記「一停、二想、三查證」，可撥打165反詐騙專線或向警方求證。

在交通安全方面，胡松俊仁以雙語強調「喝酒不開車、開車不喝酒」，並結合部落山區道路實際狀況，提醒民眾夜間及山區行車應注意燈光、車速與行車安全，尤其年節聚餐頻繁，務必落實指定駕駛或其他代步措施。期間由警員黃彥儒輔以海報與圖卡說明，強化宣導效果。

關山警察分局表示，利稻村為布農族聚落，透過結合原民文化與語言進行宣導，有助於拉近警民距離，深化治安與交通安全觀念。未來將持續深入部落，運用多元語言及貼近在地需求的方式推動社區警政，與鄉親共同守護地方平安與和諧。