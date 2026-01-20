黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

▲民眾黨立委林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍20日上午拜會韓國瑜、周萬來。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院人事處今（20日）發函，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人請辭。此外，林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍上午也特別拜會立法院長韓國瑜、秘書長周萬來，感謝兩人在立法院的幫忙；韓說，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院。

民眾黨依照兩年條款，黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君陸續簽署辭職書，立法院收繳到資料後開始跑程序，人事處並於20日發函，確定6人請辭。另外，白委陳昭姿因為須推動人工生殖法修法納入代理孕母，以及白委劉書彬任職未屆滿2年，所以不須請辭。

另外，張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君上午11時30自發性拜會韓國瑜、周萬來及立法院副秘書長。林國成表示，一來是感謝院長，二來私底下院長未來如果需要他們分的微薄之力，「那我們追隨院長，永遠不會忘記韓院長」，今天非常單純，來感謝韓院長跟秘書長、副秘書長，所以只有一聲，非常感謝韓院長。

張啓楷說，他們4人在這兩年裡面，能夠幫這個國家社會做很多事情，都是韓院長非常大力的支持，由於下個禮拜就要離開立法院了，就約好應該來看韓，一方面致上最高的謝意，「有你大力的幫忙，不只幫我們4個，也幫了全國民眾非常多的忙」。

韓國瑜回應，各位這短短的2年，可以說很多法案、預算極其用心，而且在自己的領域裡面可以說不遺餘力，大家都可以感受得到，他要特別感謝4位立委過去2年多對院本部的支持；人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院，也是各位的娘家，多來看看，多來往。