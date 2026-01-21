　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（21日）召開全院委員會，審查總統賴清德彈劾案的提案內容，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰。儘管賴以憲法法庭判決為由拒絕列席說明，但今藍綠白仍共派出11位立委輪番上陣各自發言10分鐘，預料將有激烈的朝野言詞交鋒，而國民黨團準備「清德宗」看板、民眾黨團則拿出「賴世凱」看擺，放置議場。《ETtoday新聞雲》今將全程直播。

▲藍白兩黨發動彈劾賴清德案。（資料照／記者湯興漢攝）

▲立法院藍、白黨團發動彈劾賴清德案。（資料照／記者湯興漢攝）

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院於今年1月14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。

立法院16日發函給總統府，主旨是「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請 查照」。賴清德20日下午2時過後以「中華民國總統用牋」回函立法院長韓國瑜，內容提及依憲法法庭判決，立法院無權直接向總統問責，亦不能課予憲法所無之義務，所以為符憲政體制，他不予列席。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘。今日規劃，依序發言立委為張啓楷、鍾佳濱、傅崐萁、黃國昌、沈伯洋、羅智強、陳培瑜、黃健豪、王鴻薇、許宇甄、牛煦庭。另外，為確保全員委員會出席人數達法定開會人數，國民黨團與民眾黨團今皆發「甲動」應戰。

▲國民黨團製作賴清德看板放置議場。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國民黨團製作「清德宗」看板放置議場。（圖／記者蘇靖宸攝）

對於賴清德不出席彈劾案審查會，國民黨團昨表達「最強烈的譴責與遺憾」。國民黨團說，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明，如今卻只敢選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。

民眾黨團則說，「賴清德總統法學：憲法法庭比憲法大。根據被賴清德稱為災難的中華民國憲法，『總統彈劾權』是立法院對總統、副總統提出的憲政追究程序，需經全體立委1/2以上提議，2/3以上決議通過，之後再聲請司法院大法官（憲法法庭）審理。憲法法庭都是總統的人了，連來立法院面對憲政程序都要閃，賴清德到底有多怕立法院？」

▼國民黨團總召傅崐萁與「清德宗」、「賴世凱」看板合影。（圖／記者詹詠淇攝）

▼國民黨團總召傅崐萁與「賴皇」、「賴世凱」看板合影。（圖／記者詹詠淇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險
川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」再現　股匯債市三殺
蕾菈親回「深夜進YTR家」真相！男方情史被起底
猴硐貓村恐怕「滅村」　200隻剩30隻
快訊／台積電大跌！　台股瀉327點
LIVE／賴清德缺席但「賴皇現身」　藍白甲動應戰彈劾審查會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

國土署官員酸「大便自己收」　中市府怒轟中央：配套根本沒到位

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

國土署官員酸「大便自己收」　中市府怒轟中央：配套根本沒到位

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

快訊／疑天雨路滑自摔！樹林28歲騎士遭對向汽車撞上　搶救無效亡

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

全工全讀拚　蔡正元：沒有不可能

更多熱門

相關新聞

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

立法院明（21日）日將啟動總統賴清德彈劾案審查，今下午總統府回函表示賴清德總統將不出席。國民黨黨團對此表達最強烈的譴責與遺憾，並表示，賴清德的缺席，不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏。

和解咖啡能續杯？　鄭麗文怨：感受不到民進黨善意

和解咖啡能續杯？　鄭麗文怨：感受不到民進黨善意

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九內容曝光

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九內容曝光

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

關鍵字：

彈劾賴清德立法院藍白黃國昌傅崐萁國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面