LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（21日）召開全院委員會，審查總統賴清德彈劾案的提案內容，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰。儘管賴以憲法法庭判決為由拒絕列席說明，但今藍綠白仍共派出11位立委輪番上陣各自發言10分鐘，預料將有激烈的朝野言詞交鋒，而國民黨團準備「清德宗」看板、民眾黨團則拿出「賴世凱」看擺，放置議場。《ETtoday新聞雲》今將全程直播。

▲立法院藍、白黨團發動彈劾賴清德案。（資料照／記者湯興漢攝）

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院於今年1月14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。

立法院16日發函給總統府，主旨是「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請 查照」。賴清德20日下午2時過後以「中華民國總統用牋」回函立法院長韓國瑜，內容提及依憲法法庭判決，立法院無權直接向總統問責，亦不能課予憲法所無之義務，所以為符憲政體制，他不予列席。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘。今日規劃，依序發言立委為張啓楷、鍾佳濱、傅崐萁、黃國昌、沈伯洋、羅智強、陳培瑜、黃健豪、王鴻薇、許宇甄、牛煦庭。另外，為確保全員委員會出席人數達法定開會人數，國民黨團與民眾黨團今皆發「甲動」應戰。

▲國民黨團製作「清德宗」看板放置議場。（圖／記者蘇靖宸攝）

對於賴清德不出席彈劾案審查會，國民黨團昨表達「最強烈的譴責與遺憾」。國民黨團說，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明，如今卻只敢選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。

民眾黨團則說，「賴清德總統法學：憲法法庭比憲法大。根據被賴清德稱為災難的中華民國憲法，『總統彈劾權』是立法院對總統、副總統提出的憲政追究程序，需經全體立委1/2以上提議，2/3以上決議通過，之後再聲請司法院大法官（憲法法庭）審理。憲法法庭都是總統的人了，連來立法院面對憲政程序都要閃，賴清德到底有多怕立法院？」

▼國民黨團總召傅崐萁與「清德宗」、「賴世凱」看板合影。（圖／記者詹詠淇攝）