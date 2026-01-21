　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2台灣人失聯！阿蘇下雪「零下4.2度」急凍　濃霧、火山氣體阻搜救

▲▼熊本阿蘇火山發生觀光直升機失聯事故。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 阿蘇火山口白霧籠罩。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機失聯意外，機上載有2名台灣籍遊客及1名日本籍駕駛員共3人，嚴重損毀的機體殘骸在中岳第一火口內北側被發現，機上3人仍下落不明。21日清晨搜救工作因濃霧籠罩及低溫嚴寒受阻，氣溫一度降至零下4.2度，搜救單位正審慎評估救援方案。

起飛不久後失聯　手機自動發求救訊號

綜合日媒報導，這架由岡山市「匠航空」營運的觀光直升機，20日上午10時52分從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，預計進行約10分鐘的中岳周邊遊覽行程。

但消防單位約上午11時4分接獲來自乘客手機的自動求救訊號，顯示「偵測到劇烈衝擊」。消防回撥電話卻無人接聽，直升機也未依預定時間返航。

火山口內尋獲機體殘骸　機長擁40年飛行經驗

搜救人員利用乘客手機GPS定位展開搜索，下午4時許在中岳第1火口內發現機體殘骸。國土交通省表示，該機自上午11時至下午2時50分持續發出緊急求救信號，訊號來源位於中岳南側。64歲的日本籍機長擁有約40年飛行經驗，曾赴美國擔任飛行教官，當日已完成2趟飛行任務且機體狀況正常，這是第3趟航程。

濃霧、低溫、火山氣體阻搜救　無法靠近殘骸

21日上午7時30分，熊本縣警與阿蘇消防在現場附近設立指揮中心，但阿蘇火山博物館架設的即時影像顯示，火口周邊完全被濃霧遮蔽，能見度極差，加上熊本縣天氣嚴寒，阿蘇地區出現降雪，深夜低溫掉到零下4.2度，至上午8時氣溫也僅1.1度。

受到火山氣體影響，搜救人員尚無法靠近機體殘骸，搜救難度極高。警消今晨已派出先遣隊赴事發地點附近區域監測氣體濃度，正為重啟搜救做準備；日本運輸安全委員會也已派2名調查官前往現場。

01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

標籤:阿蘇火山直升機事故熊本搜救觀光意外台日遊客

