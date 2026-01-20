　
社會 社會焦點 保障人權

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲法官指出，雙方雖為夫妻，但性自主權屬於基本人權，絕不因婚姻關係存在而消失。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名擔任廚師的男子為了取回與妻子分居期間孩子的衣物，去年3月返回妻住處時，竟在妻子身體不適、躺床休息時，強行對她進行性侵。新竹地方法院近日審結，認定男子違反配偶性自主，依強制性交罪判處有期徒刑3年2月。

返家取衣物竟性侵妻子

判決指出，案發當日傍晚，該名男子前往妻子新竹東區的住處，原本是要拿取孩子的換洗衣物。當時妻子因頭暈、四肢無力躺在臥室床上休息。男子進入房間後，先是隔著衣物撫摸妻子的腰部、腿部，隨後掀開被子，撫觸她胸部及下體位置。

儘管妻子當場口頭拒絕並試圖以手推擠、以腳阻擋，男子不顧反抗依然繼續，甚至以手指侵犯妻子，接著進一步強行實施性交。妻子指控，我們雙方有點拉扯，我叫他停止動作，但他就用手進行一些類似那種愛情動作片看到的行為，撫摸我的身體。妻子隔日依程序進行性侵案件驗傷，左手多根手指出現腫脹等外觀異常。

被告辯稱是夫妻「熟悉行為」

男子到庭後否認自己有違反妻子意願，辯稱兩人為夫妻，過去也曾有肢體拉扯等行為，認為這是雙方熟悉行為，且當時曾與妻子有親吻互動，因此不認為是強制性侵。辯護人也提出，妻子在案發後讓男子離開，且兩人之後仍有聯繫，主張這些行為不符一般性侵案件特徵。

法官認定性自主不可因婚姻消失

法官審查過程中指出，雖然雙方為夫妻，但性自主權屬於基本人權，絕不因婚姻關係存在而消失。法院調查中查獲夫妻間於案發前後的通訊紀錄，發現雙方曾就外遇、扶養費等話題激烈爭執，互動不和，顯示案發時雙方並無和諧情境可言。此外，妻子於通訊中曾多次質問男子案發當下的行為是否屬於硬來，態度堅定拒絕，非燈號性允許。法官認為，男子在對方明確制止下仍持續性行為，足以違反另一半意願。

判決結果

法院綜合考量事證與雙方互動紀錄後認定，被告犯下強制性交罪，依法判處有期徒刑3年2月。法官並指出，婚姻不能成為侵害身體自主的免責理由，被告過去已有刑事前科且緩刑尚未解除，犯後態度欠佳，亦為量刑因素之一。

ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

