政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，黃國昌說明提案。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，黃國昌說明提案意旨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今召開全院委員會，以審查會處理總統賴清德彈劾案。提案領銜人、民眾黨團總召黃國昌今（21日）表示，賴清德不是專制獨裁體制所出現的皇帝，必須向民主憲政、民意謙卑，面對中華民國憲法，沒有至高無上權力，但還要遺憾地說， 賴甚至毫無擔當躲在行政院長卓榮泰背後，用不副署當藉口來迴避自己不公布法律的違憲責任。提及民進黨主席蘇貞昌曾說國會可用彈劾制衡總統的違紀，黃國昌說表示，現在正是套運用蘇的話，用憲法的藥治憲政的亂。

國民黨團總召傅崐萁、黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院於今年1月14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。但因為賴清德不列席，今改由提案領銜人代表說明彈劾意旨後，由11名朝野立委發言說明。

「當面對毀紀、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法行使彈劾權，就是立法院責無旁貸責任。」黃國昌表示，中華民國創立以來歷經非常多苦難風波，但從沒看過任何現任總統連憲法基本責任都不願遵守；中華民國憲法第72條寫非常清楚，當國會三讀通過法律後，除非依覆議程序否決，否則沒有總統有憲法權力選擇不公布，但賴清德2024年就賦予自己如此權力，選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，在憲政史上將留下永遠無法抹去的污漬。

黃國昌說，國會通過的法律不是任何立委要自肥，而是攸關中央跟地方財政收支劃分要更公平，讓地方政府有錢做建設、有足夠資源來照顧各縣市民眾的食衣住行育樂等各方需求，這也是民進黨在野時不斷倡議要修的《財劃法》，但掌握權力的民進黨不僅忘記過去的理想、背棄承諾，甚至無限上綱到所有權力資源、所有的錢一定掌握在賴清德手上，只有賴說了算。

黃國昌指出，他要正告，賴清德是民主國家選出的國家，不是專制獨裁體制所出現的皇帝，必須向民主憲政、民意謙卑，因為人民才是國家主人，但賴忘記了，所以有必要藉由這次彈劾程序再提醒賴，面對中華民國憲法，你沒有至高無上權力；不僅如此，還要遺憾地說， 賴清德甚至毫無擔當躲在卓榮泰背後，用不副署當藉口來迴避自己不公布法律的違憲責任。

提及2013年9月蘇貞昌曾說「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違紀的行為，是透過彈劾來制衡」，黃國昌表示，當初彈劾權力從監察院移到立法院，是賴清德當國大代表時所通過，這樣修憲歷程，賴清德忘記了嗎？現在正是套運用蘇的話，用憲法的藥治憲政的亂。

▼黃國昌與民眾黨團準備的「賴世凱」人形立牌合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌與民眾黨團準備的「賴世凱」人形立牌合影。（圖／記者林敬旻攝）

01/19 全台詐欺最新數據

彈劾是用憲法的藥治憲政的亂　黃國昌批賴清德：躲卓榮泰背後無擔當

立法院今（21日）召開全院委員會，審查總統賴清德彈劾案的提案內容，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團甲級動員應戰。儘管賴以憲法法庭判決為由拒絕列席說明，但今藍綠白仍共派出11位立委輪番上陣各自發言10分鐘，預料將有激烈的朝野言詞交鋒，而國民黨團準備「賴皇」看板、民眾黨團則拿出「賴世凱」放置議場。《ETtoday新聞雲》今將全程直播。

黃國昌彈劾賴清德立法院民眾黨蘇貞昌卓榮泰

