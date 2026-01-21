　
斑馬線上多「3條神秘白線」幹嘛用？交通部早已給出解答

雙向行穿線,斑馬線標字,箭頭提示行走方向,威秀影城前,增加45%穿越速率,行人,過馬路（圖／記者季相儒攝）

▲斑馬線隨處可見，不過不過有民眾好奇，有些斑馬線上新增了3條白線，不曉得用途為何。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

走在路口過馬路時，不少民眾發現枕木紋行人穿越道（斑馬線）中央多了「3條直直的白線」，不再只是傳統橫向標線，引發好奇用途。交通部說明，這其實是近年推動的行人友善設施「導盲行穿線」，主要協助視覺功能障礙者安全通過路口。該設計已逐步設置於部分大型與重要路口，未來也將持續推動，改善整體行人通行安全。

導盲行穿線用途

交通部曾在臉書上指出，導盲行穿線是專為視覺功能障礙者設計的引導標線，設置於有通行需求、穿越距離較長或斜交型路口。標線可協助視障者正確辨識行穿線位置與行走方向，避免偏離動線，提升過馬路時的安全性，屬於近年重要的行人安全改善措施之一。

導盲行穿線由3條平行白色實線組成，每條寬5公分、間隔5公分，厚度約0.4至0.6公分，並須銜接人行道、對準定位磚設置。由於標線具一定厚度與防滑效果，視障者可透過白手杖觸感辨識方向，協助順利穿越路口。

設置條件說明

依《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，導盲行穿線應設於視覺功能障礙者有引導需求的行人穿越道，並依規範尺寸繪設。交通部也透過官方管道說明相關設置原則，呼籲地方政府與道路主管機關配合推動，確保設計一致性與實用性。

交通部路政及道安司曾指出，部分路口因缺乏完善人行道設施，導致導盲行穿線難以設置，成為過去推廣受限的原因之一。未來將優先於公共運輸樞紐、醫療院所等需求較高地點推動設置，並持續協助地方政府進行整體規畫。

持續檢討改善

路政及道安司也補充，針對導盲行穿線與定位磚未對齊等不當設計，已要求地方政府儘速修正，確保標線能真正發揮引導效果。目前已有不少大型路口完成設置，後續相關推動與檢討工作仍將持續進行，強化行人通行友善環境。

更多新聞
川普全球關稅合法？　美國最高法院「關鍵裁決」再等等

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

基隆男師猥褻國中女學生　93強制罪改判無罪、22猥褻罪判3年8月

吃素卻越吃越胖！營養師列出減肥地雷

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

