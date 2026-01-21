誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

日前國防外交委員會進行秘密會議，民眾黨立委黃國昌「不慎」帶走機密文件，稱前後時間約30秒。民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今（21日）前往調閱相關監視器，還原時序前後不只30秒。對此，黃國昌回應，民進黨到今天還在炒作這個議題就是在搞政治鬥爭，「調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？東西是不是我自己繳回去的？」

民眾黨立委黃國昌19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，一度將攸關1.25兆軍購特別條例的機密資料攜出場，引發議論。事後黃解釋因資料不小心夾著，「馬上走回外委會的會議室繳回，前後時間不到30秒」。

不過，民進黨立委陳培瑜及沈伯洋今向立院調閱相關監視器，還原時序後，發現前後不只30秒，且由於立法院秘書長周萬來僅同意調閱監視器，不同意複製資料，令民進黨團質疑，黃國昌帶走機密文件沒有關係，帶走機密過程卻變機密，民進黨團完全無法接受。

黃國昌說，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨就是一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事啊？哪裡有在關心人民真的需要的事情啊？

黃國昌反問，調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？東西是不是他自己繳回去的？說是議事人員追回？用這種寫法，然後想要混淆視聽，「好像東西我帶走、是議事人員追回來？No！我發現了以後我自己就拿回去給他們了，要不要更正說法？」

黃國昌嗆，民進黨你們立法院議事規則自己之前已經提案過了，自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！回去好好把自己提案的內容看清楚。