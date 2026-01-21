阿蘇墜毀直升機2台人生死不明！40年駕駛失事原因曝　網揭可怕經驗

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀現場曝光。（圖／熊本縣警方）

記者柯沛辰／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明，目前僅在中岳第一火山口周邊發現機體殘骸。專家分析，機師雖有超過40年飛行經驗，但出事的直升機機型結構，加上火山口亂流，稍有不慎就會墜毀。另外也有網友分享過去搭乘的恐怖經驗。

乘客手機發出「強烈撞擊」通報 直升機遲遲未歸

失聯直升機為羅賓遜R44型（Robinson R44）當天是第3趟飛行，上午10點52分起飛後，原定執行約10分鐘的觀光航程，繞行草千里、米塚及阿蘇中岳火山口等景點上空後返航。

不料，消防單位上午11點04分接獲乘客智慧型手機的自動碰撞偵測發出「強烈撞擊」通報，隨後「阿蘇卡德利動物樂園」在11點50分也報案，稱旗下一架私營觀光直升機逾時未歸。日本航空自衛隊立即展開搜救。

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

駕駛具40年經驗卻墜毀 專家分析可能原因

根據《每日新聞》報導，機師現年64歲，是擁有超過40年資深經驗的飛行員。不過，直升機營運公司也坦言，同一款羅賓遜R44型直升機，去年5月也曾進行緊急迫降。

前日本運安會航空事故調查官楠原利行表示，出事的羅賓遜R44機體結構不夠堅固，而且經過火山口周邊氣流紊亂，容易遭遇忽上忽下的亂流，只要一時疏忽，就可能導致直升機墜毀。

台灣網友回憶搭乘經驗 驚恐曝起飛後「機門開了」

對此，有台灣網友心有餘悸地表示，他2023年曾搭乘阿蘇火山的直升機行程，不料起飛10多秒後，突然感覺到一股冷風，轉頭才發現「門開了」，嚇得他趕緊向機師示意，並拉著機門一路撐到返抵地面。好在當時並未出意外，機師對著地面工作人員破口大罵、把門關好後，才又再次起飛。

▼阿蘇火山直升機失事，直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間。（圖／翻攝自YouTube／RKK NEWS DIG）