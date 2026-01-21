　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿蘇墜毀直升機2台人生死不明！40年駕駛失事原因曝　網揭可怕經驗

▲▼阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀現場曝光。（圖／熊本縣警方）

記者柯沛辰／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明，目前僅在中岳第一火山口周邊發現機體殘骸。專家分析，機師雖有超過40年飛行經驗，但出事的直升機機型結構，加上火山口亂流，稍有不慎就會墜毀。另外也有網友分享過去搭乘的恐怖經驗。

乘客手機發出「強烈撞擊」通報　直升機遲遲未歸

失聯直升機為羅賓遜R44型（Robinson R44）當天是第3趟飛行，上午10點52分起飛後，原定執行約10分鐘的觀光航程，繞行草千里、米塚及阿蘇中岳火山口等景點上空後返航。

不料，消防單位上午11點04分接獲乘客智慧型手機的自動碰撞偵測發出「強烈撞擊」通報，隨後「阿蘇卡德利動物樂園」在11點50分也報案，稱旗下一架私營觀光直升機逾時未歸。日本航空自衛隊立即展開搜救。

▲▼日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

駕駛具40年經驗卻墜毀　專家分析可能原因

根據《每日新聞》報導，機師現年64歲，是擁有超過40年資深經驗的飛行員。不過，直升機營運公司也坦言，同一款羅賓遜R44型直升機，去年5月也曾進行緊急迫降。

前日本運安會航空事故調查官楠原利行表示，出事的羅賓遜R44機體結構不夠堅固，而且經過火山口周邊氣流紊亂，容易遭遇忽上忽下的亂流，只要一時疏忽，就可能導致直升機墜毀。

台灣網友回憶搭乘經驗　驚恐曝起飛後「機門開了」

對此，有台灣網友心有餘悸地表示，他2023年曾搭乘阿蘇火山的直升機行程，不料起飛10多秒後，突然感覺到一股冷風，轉頭才發現「門開了」，嚇得他趕緊向機師示意，並拉著機門一路撐到返抵地面。好在當時並未出意外，機師對著地面工作人員破口大罵、把門關好後，才又再次起飛。

▼阿蘇火山直升機失事，直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間。（圖／翻攝自YouTube／RKK NEWS DIG）

▲▼阿蘇火山直升機傳失事2台灣人失聯！直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間。（圖／翻攝自YouTube／RKK NEWS DIG）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣怪力男三壘新秀第3！MLB點名爭新人王、今年升大聯
快訊／今晨9.4℃！　3縣市大雨特報
美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　台積電ADR重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

川普意取格陵蘭　美國警告歐盟：別祭關稅重拳

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　台積電ADR重挫5％

川普覬覦格陵蘭　加拿大總理力挺格陵蘭與丹麥

俄空襲烏能源設施　國際原子能總署曝：車諾比核電廠外部供電全斷

川普全球關稅合法？　美國最高法院「關鍵裁決」再等等

川普成立和平理事會　烏克蘭、以色列等國證實受到邀請

川普公開「AI插旗圖」重申決心　奪取格陵蘭絕不回頭

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

川普意取格陵蘭　美國警告歐盟：別祭關稅重拳

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　台積電ADR重挫5％

川普覬覦格陵蘭　加拿大總理力挺格陵蘭與丹麥

俄空襲烏能源設施　國際原子能總署曝：車諾比核電廠外部供電全斷

川普全球關稅合法？　美國最高法院「關鍵裁決」再等等

川普成立和平理事會　烏克蘭、以色列等國證實受到邀請

川普公開「AI插旗圖」重申決心　奪取格陵蘭絕不回頭

甩曖昧人夫風波！啦啦隊女神柳柳有「BMW男」接送　香閨獨處4小時

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

搶輸大都會錯失比薛特 費城人總裁：真的很痛

蔡英文Threads海巡「3字破15萬讚」　10大神回應一次看

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網讚：這次真的會談判

一整天最好的5個補水時間點　輕鬆降食慾、皮膚變更好

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

知名美容集團爆險害命！　女律師紓壓反濺血破相

0度線來了！　非常接近寒流

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰

國際熱門新聞

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

川普貼插旗圖　喊奪取格陵蘭絕不回頭

「搞不懂你在幹嘛」川普公開馬克宏私訊

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

2台人阿蘇火山失聯　直播疑拍10秒墜機

美最高法院1/20仍未裁定川普關稅案

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

川普成立和平理事會　多國證實受邀

俄空襲烏　車諾比核電廠外部供電全斷

找到殘骸！阿蘇直升機「嚴重受損」難以接近

第七艦隊證實「2軍艦穿越台海」

涉向疑中國特工洩密！韓軍情人員判20年

2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟

更多熱門

相關新聞

2台人阿蘇火山失聯　直播疑拍10秒墜機

2台人阿蘇火山失聯　直播疑拍10秒墜機

日本熊本縣阿蘇山20日上午發生觀光直升機失聯事故。一架自阿蘇市知名觀光設施「阿蘇卡德利動物園」起飛的直升機，起飛6分鐘失聯，最後訊號在火山口附近消失，搜救人員歷經約5小時搜尋，於阿蘇山中岳第一火口北側斜坡發現疑似機體殘骸，研判直升機已墜毀，有網友並在監視器直播畫面中發現疑似墜機過程。

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

不是首例！阿蘇直升機同機型曾迫降3傷

不是首例！阿蘇直升機同機型曾迫降3傷

2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟

2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟

阿蘇搜救暫停　目擊者還原案發瞬間

阿蘇搜救暫停　目擊者還原案發瞬間

關鍵字：

阿蘇火山直升機墜機日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面