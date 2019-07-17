柯文哲批民進黨說謊成性　蘇貞昌：柯市長曾說連任後會支持蔡英文

記者蔣婕妤／台北報導

針對太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，台北市長柯文哲16日批評綠營一開始否認，結果林飛帆馬上就接任，根本是「說謊成性」。對此，行政院長蘇貞昌提醒外傳要選總統的柯文哲，市長應該要堅守崗位，才對得起市民，柯文哲也曾說連任後會支持蔡英文爭取連任。

柯文哲表示，「你去看當年賴清德要上台，或是這次蘇貞昌要上台，一直到林飛帆要上台，所以應該用說謊成性」，柯文哲16日受訪時說，明明人事都確定，但前幾天還開記者會澄清，所以這是一個不把誠信當作重要的國家。

柯文哲直言，看看賴清德、蘇貞昌或是林飛帆的上台，「我就用4個字來形容，說謊成性，為什麼說謊成性？因為人民對這種政府說謊也不會很在意，所以有時候是我們整個國民的水準。」

面對柯文哲批評，卓榮泰表示不公平，因為從中央到地方，人事案在規劃跟過程中，本來就不會敲鑼打鼓滿街去講，而是要等到確定了才會對外公布。他坦承，黨的確跟林飛帆接觸時間很長，但沒有到最後敲定，都不會對外去講，這一點相信不管檢視任何一個政治人物，甚至是柯市長在內也是如此。

蘇貞昌17日受訪時表示，民主政治都是公開經人民檢驗，每一個人在工作崗位上努力做事都是應該的，就像颱風來自己第一時間就到中央防治中心，他想市長也應該堅守崗位，才對得起市民，「高雄市韓市長說他會做好做滿，台北市柯市長也曾說連任市長後，會支持蔡總統連任選舉，現在有什麼變化，我們也注意觀測，他們怎麼講、怎麼做」。

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）