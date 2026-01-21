　
高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

高金枝可能接掌司法院秘書長，法界對她評價不一。（圖／翻攝司法院網路影音文宣畫面）

▲高金枝可能接掌司法院秘書長，法界對她評價不一。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

司法院祕書長一職懸缺多時，去年底即傳出將在今年二月退休的高等法院院長高金枝呼聲最高，但遭黨政及司法高層否認，不過近日再度傳出高金枝可能接任司法院秘書長，因此被認定高金枝上位的主客觀情勢已經趨於成熟，不過由於司法界普遍認為高金枝雖然資歷完整、做事有魄力，但個性執拗，對下屬經常不假辭色，且不擅長溝通，因此她接任司法院祕書長有無變數，甚至有其他爆料，這幾天將是關鍵。

根據高等法院官網，年屆70歲的高金枝是司法官訓練所第18期結業，臺灣大學法律學系碩士畢業，曾任最高法院法官，一、二審法院院長，司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長，在司法界的資歷相當完整。

據了解，前司法院院長許宗力任期屆滿前，未能妥善安排秘書長人選，導致當時的秘書長吳三龍竟搶在許宗力的前面退休，造成司法院長期沒有秘書長的司法亂象，堪稱我國憲政史上的另類奇蹟。加上後來藍白合作，硬是不讓總統賴清德提名的司法院正副院長及大法官人選過關，因此儘管司法院多次向總統府明示或暗示希望讓司法院副祕書長王梅英扶正，也一直沒有下文。

去年底傳出司法院副秘書長王梅英可能接替高金枝擔任高院院長的同時，黨政界和司法界就盛傳，即將屆齡退休的高金枝可能接任司法院祕書長，另一位呼聲很高的秘書長人選則是被賴清德提名為司法院副院長失利的最高法院法官蘇素娥，還有一位則是剛從台南高分院院長一職退休不久的黃瑞華，外傳也積極爭取司法院祕書長的職務。

