　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／昨才補好！台南五妃街又「破大洞」砂石車卡住　居民抓狂

記者林東良／台南報導

台南市中西區五妃街靠近西門路口道路又塌陷！該路段昨（20日）下午2時40分左右才發生路面下陷，工務局緊急灌漿回填，未料今天上午，同一路段再度塌陷，且規模更大，一輛大型砂石車行經時不及反應，左側後車輪當場整個陷入天坑中，車輛動彈不得，現場一度交通大亂，也讓附近居民心驚膽顫。

▲台南市中西區五妃街21日上午再度塌陷，造成大型砂石車陷入天坑中動彈不得。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區五妃街21日上午再度塌陷，造成大型砂石車陷入天坑中動彈不得。（記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，20日發生塌陷的位置位於五妃街338號前，當時路面出現長約2公尺、寬近1公尺、深度接近2公尺的坑洞，下方自來水管線裸露，且仍有漏水情形，恐持續掏空地層。工務局接獲通報後，第一時間派員到場進行安全管制，並緊急協調廠商進行灌漿回填作業，以穩定路基、避免坑洞擴大影響鄰近民宅安全。

▲台南市中西區五妃街21日上午再度塌陷，造成大型砂石車陷入天坑中動彈不得。（記者林東良翻攝，下同）

為防止地層進一步受損，工務局也同步通報自來水公司修復破損管線，並聯繫其他管線單位到場確認地下設施狀況，原以為已完成初步處置，未料僅隔一夜，21日上午該區域再度出現大面積塌陷。

21日上午的塌陷事故，造成一輛大型砂石車左後輪陷入天坑中，現場可見路面明顯崩落，此次坑洞更長更深。相關單位緊急封鎖道路，調派機具協助砂石車脫困，並再次進行搶修作業。

至於為何前一日才完成灌漿回填，隔天卻仍發生塌陷，實際原因仍待進一步釐清。21日上午10時多，該砂石車已移走，將待進一步查處。

▲台南市中西區五妃街21日上午再度塌陷，造成大型砂石車陷入天坑中動彈不得。（記者林東良翻攝，下同）

現場目擊民眾指出，早上剛在跟工地人員詢問20日坑洞何時能填補完工，此時，一部載瀝青要在鋪設坑洞路面的砂石車駛至該處填補的坑洞旁時，車子突然陷入路面新出現的坑洞，看到她就傻眼了，「真的很傻眼」，想說因路面塌陷施工已經沒有辦法做生意，然後現在又搞這一攤，真的沒有辦法做生意。

▲台南市中西區五妃街21日上午再度塌陷，造成大型砂石車陷入天坑中動彈不得。（記者林東良翻攝，下同）

事實上，五妃街並非首次出現嚴重塌陷。2024年3月6日，該路段曾發生大規模坍塌事故，一輛小貨車不慎掉入天坑中，後續吊車進場救援時，工地施工單位吊臂卻發生傾斜倒塌，砸毀對面路口民宅與號誌燈，造成嚴重公共安全疑慮。事後市府除勒令施工單位停工外，也依法開罰27萬元；沒想到，去年7月又發生路面塌陷。

未料事隔一年多，相近地點再度接連發生塌陷事故，且出現「前一天補、隔天再塌」的狀況，已經發生3次，讓在地居民直言不安。

工務局表示，後續將針對路面連續下陷原因進行全面調查，待確認肇因後，將儘速完成改善作業，避免類似路面坍塌事件一再發生，維護市民用路及居住安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

經典賽用球偏滑！莊昕諺、吳俊偉曝適應狀況　投球秒數實戰開始練

快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

即／昨才補好！台南五妃街路面又破大洞

師猥褻4女學生　93強制罪改判無罪

更多熱門

相關新聞

即／台南五妃街驚現2m深巨坑　在地人抓狂：2年第3次

即／台南五妃街驚現2m深巨坑　在地人抓狂：2年第3次

台南市中西區五妃街靠近西門路口，今（20日）下午2時40分左右，路面突然下陷，現場出現一處大型坑洞，引發用路人一陣恐慌，台南市工務局接獲通報後，第一時間派員到場處理，並緊急協調廠商進行灌漿回填作業，以穩定路基，避免坑洞持續擴大，影響鄰近民宅安全。

新北砂石車逆向超車撞公車　驚險畫面曝

新北砂石車逆向超車撞公車　驚險畫面曝

防制內輪差事故　警加強取締大型貨車違規

防制內輪差事故　警加強取締大型貨車違規

砂石車台17線爆胎衝撞分隔島　雙園大橋前一片狼藉

砂石車台17線爆胎衝撞分隔島　雙園大橋前一片狼藉

台北港砂石車對撞！駕駛受困送醫無大礙

台北港砂石車對撞！駕駛受困送醫無大礙

關鍵字：

快訊／台南中西區五妃街塌陷砂石車天坑

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面