快訊／昨才補好！台南五妃街又「破大洞」砂石車卡住　居民抓狂

記者林東良／台南報導

台南市中西區五妃街靠近西門路口道路又塌陷！該路段昨（20日）下午2時40分左右才發生路面下陷，工務局緊急灌漿回填，未料今天上午，同一路段再度塌陷，且規模更大，一輛大型砂石車行經時不及反應，左側後車輪當場整個陷入天坑中，車輛動彈不得，現場一度交通大亂，也讓附近居民心驚膽顫。

▲台南市中西區五妃街21日上午再度塌陷，造成大型砂石車陷入天坑中動彈不得。（記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，20日發生塌陷的位置位於五妃街338號前，當時路面出現長約2公尺、寬近1公尺、深度接近2公尺的坑洞，下方自來水管線裸露，且仍有漏水情形，恐持續掏空地層。工務局接獲通報後，第一時間派員到場進行安全管制，並緊急協調廠商進行灌漿回填作業，以穩定路基、避免坑洞擴大影響鄰近民宅安全。

為防止地層進一步受損，工務局也同步通報自來水公司修復破損管線，並聯繫其他管線單位到場確認地下設施狀況，原以為已完成初步處置，未料僅隔一夜，21日上午該區域再度出現大面積塌陷。

21日上午的塌陷事故，造成一輛大型砂石車左後輪陷入天坑中，現場可見路面明顯崩落，此次坑洞更長更深。相關單位緊急封鎖道路，調派機具協助砂石車脫困，並再次進行搶修作業。

至於為何前一日才完成灌漿回填，隔天卻仍發生塌陷，實際原因仍待進一步釐清。21日上午10時多，該砂石車已移走，將待進一步查處。

現場目擊民眾指出，早上剛在跟工地人員詢問20日坑洞何時能填補完工，此時，一部載瀝青要在鋪設坑洞路面的砂石車駛至該處填補的坑洞旁時，車子突然陷入路面新出現的坑洞，看到她就傻眼了，「真的很傻眼」，想說因路面塌陷施工已經沒有辦法做生意，然後現在又搞這一攤，真的沒有辦法做生意。

事實上，五妃街並非首次出現嚴重塌陷。2024年3月6日，該路段曾發生大規模坍塌事故，一輛小貨車不慎掉入天坑中，後續吊車進場救援時，工地施工單位吊臂卻發生傾斜倒塌，砸毀對面路口民宅與號誌燈，造成嚴重公共安全疑慮。事後市府除勒令施工單位停工外，也依法開罰27萬元；沒想到，去年7月又發生路面塌陷。

未料事隔一年多，相近地點再度接連發生塌陷事故，且出現「前一天補、隔天再塌」的狀況，已經發生3次，讓在地居民直言不安。

工務局表示，後續將針對路面連續下陷原因進行全面調查，待確認肇因後，將儘速完成改善作業，避免類似路面坍塌事件一再發生，維護市民用路及居住安全。