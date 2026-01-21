2台灣旅客生死未卜　熊本縣知事痛心「承諾全力搜救」

▲阿蘇火山發生觀光直升機失聯事故。（圖／翻攝自YouTube）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機20日失聯，機上3人生死未卜，但直升機殘骸疑似出現在阿蘇中岳第一火口內。熊本縣知事木村敬21日對事故表示痛心，同時承諾竭盡全力搜救。

熊本縣知事、駐福岡代表處回應

《中央社》報導，木村敬今（21）日特別錄製影片，首先以中文自我介紹，隨後表示，「對於從台灣前來熊本縣的旅客，昨天捲入阿蘇直升機事故，我們深感痛心。」

他上周才剛結束訪台行程，「再次深刻體會到台灣對熊本而言是不可或缺的重要夥伴，在這樣的背景下發生此事，令我感到萬分沉痛、心情無比沉重。」

木村敬強調，搜救隊已於今日黎明抵達事故現場，重新展開救援，「我們誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助。」

此外，我國駐福岡辦事處處長陳銘俊也透露，事故發生後，行政院長卓榮泰立即下令駐日代表李逸洋，向日方提出全力搜救請求，木村敬也馬上回應，正在竭盡全力協助。



▼熊本縣阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

觀光直升機失聯 3人生死未卜

當地時間20日上午11時4分左右，消防單位接獲直升機乘客的智慧型手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，回撥時已無法接通。11時50分，阿蘇卡德利動物樂園報警稱，旗下一架私營觀光直升機逾時未歸，當局隨即啟動救援。

目前，這架羅賓遜R44（Robinson R44）直升機已被發現墜毀在阿蘇中岳第一火口內，機體嚴重毀損，但機上台籍41歲男性、台籍36歲女性與64歲日籍飛行員，依然生死未卜。

由於事發地點位於活火山口內部，地形險峻加上火山氣體等環境因素，大幅增加搜救難度。

日警證實：直升機掉在「阿蘇火口內」 事發時濃霧能見度低

