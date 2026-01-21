女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

▲資深媒體人許聖梅。（圖／翻攝臉書／許聖梅，下同）

記者葉國吏／綜合報導

資深媒體人許聖梅近日上命理節目分享觀察，命理師點名2026馬年為「赤馬紅羊劫」，恐是60年一遇的動盪年。她也透露，演藝圈已有多起感情與婚姻隱憂醞釀中，未來一年恐陸續引爆，引發外界高度關注。

赤馬紅羊劫掀話題 演藝圈暗潮浮現

許聖梅日前在節目《命運好好玩》中透露，命理師提醒2026年運勢不單純，可能伴隨婚姻破裂、形象爭議等突發事件。她半開玩笑說，自己不是預言家，但從長年觀察來看，這樣的說法並非空穴來風。

她進一步指出，2026年的氛圍其實延續2025年，「該爆的事情只會更多」。在資訊傳播快速的時代，只要出現破口，幾乎很難低調收場，許多檯面下的故事，可能一夕之間全被看見。

女神捲入三角戀 官司恐成導火線

談到掌握的內幕，許聖梅爆料，演藝圈有位「女神級人物」疑似捲入老闆的感情世界，甚至被指成為第三者，而正宮已經循法律途徑處理，後續發展備受矚目。

她直言，這起風波目前仍在檯面下發酵，但時間點若落在2026年，很可能成為震撼娛樂圈的大未爆彈，一旦攤開來談，影響層面恐怕不小。

歌王婚姻亮紅燈 多年付出成壓力

除了不倫話題，許聖梅也提到台灣長期偏高的離婚比例，認為不少夫妻是「忍到極限」才選擇攤牌。她透露，有位知名歌王的婚姻狀況也不太樂觀。

在主持人陳亞蘭追問下，她表示，這段關係看起來是女方先不想再忍，外界聽到的版本或許不算嚴重，但女方長年付出卻感受不到回饋，讓婚姻在2026年可能迎來新的轉折點。