生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫到全裸

一名男網友在Threads看到一名正妹發起邀約唱歌團，開心的附約，卻沒想到彼此廬山真面目曝光，讓他驚呼差太多。（翻攝自臉書「爆廢1公社」）

▲台中男參加正妹揪唱，沒想到該名女子與網路上的照片簡直是天壤之別。（翻攝自臉書「爆廢1公社」）

圖文／鏡週刊

網路世界真真假假，而近年來流行網路交友，不過仍須注意風險與陷阱。就有一名男網友透露，在Threads看到一名正妹發起邀約唱歌團，開心的赴約，卻沒想到彼此廬山真面目曝光，讓他驚呼差太多。貼文一曝光，隨即被轉發，如今在臉書上也掀起大票網友討論。

該名網友把最近Threads熱議文章截圖轉發在臉書「爆廢1公社」，大呼「最近在翠上討論熱烈的懸案，主揪者跟照片差太多。」轉發文一曝光，隨即吸引超過１萬多人網友按讚、3000多人留言、500多人轉發，「一點都不奇怪，台灣詐騙王國捏！」「要變屠龍騎士了嗎」、「來都來了」、「見證了什麼叫作點了傳播來了傳說」、「哇！你真是個好人，還特地發文提醒大家」、「可以提告詐欺了，這已經不是坦克的問題了，我看簡直是航空母艦等級了」。

據原文，這名台中男發文表示，晚上睡不著想唱歌，剛好在Threads社群平台看到一名正妹揪約夜唱，想說不貴加上地點在家裡附近又可以認識新朋友，便開心的赴約，怎料，到了現場當場愣住，還以為自己走錯包廂，因為正妹主揪與網路上的自拍照差太多，但讓原PO更困惑的是主揪每看到一個進來的網友，第一句話都會說「不好意思，我差比較多，我長很醜」，坦言當時大票網友面面相覷、相當尷尬，甚至3小時還叫了將近40位男傳，讓她一個一個選人，更令人傻眼的是，主揪還在包廂裡玩起了遊戲，輸的人就要脫掉一件身上的衣物，「脫到我們主角在包廂全裸，我就不發在這上面了」，最後結帳時，竟還誇張的還要求大家一起分攤男傳播的費用。

該文一曝光，隨即掀起大票網友討論與熱議，還超過283萬人觀看貼文，更有網友直言「這不是以前在探探（交友軟體）上超火專門盜照的女生嗎 」。

對此，事後主揪也回應該篇文章，認為外表從來不是這場聚會的重點，更不該被拿來當作文章開頭去渲染氣氛、帶風向，「覺得不適合的人選擇離開，我完全尊重，這本來就是每個人的自由」，也澄清若有人覺得現場狀況和期待落差太大，自己當下也明確說過「覺得不適合可以離開」，沒有人被勉強，至於算錢則坦言是開錯人數，「不是像文章裡說的那樣刻意少算、或想佔任何人便宜」。

事後主揪也回應該篇文章。（翻攝自Threads）

▲事後主揪也回應該篇文章。（翻攝自Threads）

事後認為被受騙的原PO也再度回應，沒有人跟網友約唱歌會第一句是說我自己長相來起手，「因為妳就是已經這樣計畫的，知道大家心裡的落差」， 且反嗆主揪找男傳根本沒有問在場任何一個人同不同意，「不是挑得很爽」，且最後算帳時是因為「我們拆穿你的把戲，你才裝傻」。


