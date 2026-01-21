黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前稱不小心帶走國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今（21日）前往調閱相關監視器，不過由於立法院秘書長周萬來僅同意調閱監視器，不同意複製資料，令民進黨團質疑，黃國昌帶走機密文件沒有關係，帶走機密過程卻變機密，民進黨團完全無法接受。陳培瑜也還原完整時間軸，黃國昌離開時間將近1分半鐘，不在監視器內時間就高達42秒，且有助理手上拿著手機，請黃國昌說明清楚。

▲陳培瑜、沈伯洋前往調閱國防委員會畫面。（圖／記者林敬旻攝，下同）

民眾黨立委黃國昌19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，一度將攸關1.25兆軍購特別條例的機密資料攜出場，引發議論，事後黃國昌解釋因資料不小心夾著，他「馬上走回外委會的會議室繳回，前後時間不到30秒。

民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今（21日）上午至康園旁警衛隊調閱19日國防及外交委員會的會議相關影像。

沈伯洋調閱前表示，民進黨團認為機密資料被帶出去有一定程度的危險，因此向立法院表達希望能調閱該錄影帶，確保國家機密並沒有被洩露，但卻萬萬沒有想到，過往只要是針對民進黨，錄影帶都可以馬上釋出的立法院，這次卻以機密為由，沒有辦法調閱，只能到現場來觀閱。他批評，帶走機密文件沒有關係，帶走機密的過程變機密，這是民進黨團完全沒辦法接受的事情。

陳培瑜則說，辦公室第一時間就代表黨團提出申請調閱和複製資料，結果周萬來只同意調閱，否決複製，非常荒謬。監視器畫面不應該是機密，應該向全國人民公開甚至說明。

隨後，陳培瑜也邀請在場媒體一同進去觀看監視器畫面。不過，警衛向陳培瑜表示，只能申請人，頂多再1人進去。陳培瑜雖然傻眼，但也表達理解警衛工作，「沒關係這不是你的職責，我還是要表達一下我的抗議」，隨後與沈伯洋一同進去調閱監視器約12分鐘後才出來。

調閱完監視器後，沈伯洋說明，國防外交委員會在紅樓3樓，3樓攝影機只有2個，但樓梯間和從廁所往後到樓梯間往下都沒有攝影機，且畫面模糊、必須放大看。他印象中，在委員會內光是發現這件事到衝出去，絕對超過30秒，結果看完監視器後果不其然，「黃國昌整個離開的時間將近1分半鐘」。

沈伯洋進一步指出，光是攝影機沒有拍到的時間，經精算是42秒，都比黃國昌講的30秒來得更長。監視器也有拍到軍官追出去跟黃國昌拿資料，拿資料的動作非常明顯。而黃國昌所稱的自行繳回，「攝影機照不到黃國昌的內心啦，我們不知道他的內心世界在想什麼」，能客觀看到的就是黃國昌把機密資料帶出去，就這麼簡單的事情。

沈伯洋說，也不是秒數的問題，1秒、2秒都是違規、都是攜出，犯錯跟大家道歉有這麼困難嗎？

陳培瑜則還原完整時間軸，10點40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著2個助理，其中1位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；10點41分03秒，黃國昌和1位助理走上樓梯，準備回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜指出，42秒已經足以把手上資料拍完了，「黃國昌到底有沒有把國防機密外洩？我想大家可想而知。也請黃國昌委員出面說明」，很可惜樓梯間沒有攝影機，不知道黃國昌和其隨行助理到底在樓梯間做什麼事？他又為什麼突然想要回頭？黃國昌自己非常清楚，是不是有可能偷拍完了，趕快再回頭，製造一個他只是假裝忘記帶走的低級錯誤，「但我要說他犯的是高級的國防外交機密洩漏的可能性」。

陳培瑜質疑，是不是連黃國昌走出去的這段機密，本身都要變成比國防機密更機密的機密？而這個機密主導權卻在周萬來跟韓國瑜手上，「我們完全沒有辦法接受」，民進黨團也要問韓國瑜，難道一個幕僚長可以質疑立法委員要做的事情嗎？真的太荒謬了。

陳培瑜也說，當時黃捷事件時，韓國瑜直接下令要徹查、調閱相關監視器，後來他們修改調閱監視器辦法，相關複製必須由司法單位所提出，這件事本身非常荒謬，請周萬來跟韓國瑜想一想，黃國昌的行為，有沒有洩露國安機密的風險？有沒有相關司法問題？如果韓國瑜判斷是沒有，那民進黨團會認真討論，是不是要對黃國昌提出相關檢舉跟告訴，讓司法單位介入調查。