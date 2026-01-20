　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

▲▼民進黨台北市議員許淑華受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

記者林宸佑遭控涉及國安法，刺探蒐集軍事機密資料交付大陸人士。北市議員許淑華說，無論任何黨派，只要涉嫌觸犯國安法，就必須一視同仁嚴懲，才能守護中華民國的國家安全。近期的記者林宸佑涉嫌共諜案，要拜託大家，小心那些急著大喊「綠色恐怖、政治迫害」的人，因為說這些話的人，很有可能也是中共的協力者。

許淑華說，目前國防部已經證實，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲案件事證，並由橋頭地檢署指揮偵辦，全案已經進入司法階段。根據媒體報導包括高達9名現、退役軍人，涉嫌透過拍攝對中共表忠的短片、提供軍事裝備的整修、訓練情報，來換取金錢報酬。而林宸祐就涉入這串人際網絡中。

許淑華指出，這個關係鏈甚至有打算探聽最新的飛彈參數，案情的內容非常嚴重，「我希望大家可以分辨清楚，這位記者被羈押禁見，絕對不是迫害言論自由」。

許淑華提到，林宸佑身為記者的工作風格非常偏激，曾多次在採訪中與受訪者爆發言語甚至肢體衝突。在節目上也是天天發表政治批評。但在本案爆發之前，無論他的政治見解有多麼令人無法認同，他都不會因此而被國安調查、被審判。

「林宸佑現在羈押禁見，是因為檢調單位掌握證據，認為他有高度嫌疑是『共諜』，需要接受調查。」許淑華強調，這跟他的政治立場、言論自由、政治迫害一點關係都沒有，「他被司法調查，是因為他涉嫌犯下最嚴重、對台灣社會傷害最大的國安法律」。

許淑華也呼籲，大家不要聽信事到如今還在混淆視聽，散佈諸如「記者是能掌握什麼機密」、「綠色恐怖、政治迫害」等說法的人。因為說這些話的人，很有可能也是中共的協力者。

01/18 全台詐欺最新數據

