400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局交通隊昨（20）日在苗栗火車站前拖吊一輛新車價約400萬的違停奥迪45 TFSI的豪華轎跑車，詎料黃姓駕駛竟由友人接應尾隨拖吊車，趁停等紅燈空檔撕毀封條，偷偷鑽進車內，拖吊人員返場赫然發現黃男蹤影，黃謊稱拖吊時在睡覺，拖吊人員誤信放行，警方輾轉發現黃男自拍影片，今將傳喚黃男到案說明案情後，除依法告發、追討拖吊費，更將依刑法妨害公務罪嫌函送偵辦，黃男可能面臨數萬元罰鍰，得不償失。

▲苗栗警方執行違停拖吊，黃姓男子趁停第紅燈偷鑽進車內，騙過警方開走車；警方依其自拍影片將追究刑責。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

交通隊指出，昨上午9時30分在苗栗市站前路、客運總站前，發現1輛紅線違規轎車，拖吊場員警和約雇人員完成轎車移置上架，拖回後龍拖吊場時，駕車的約雇人員赫然發現黃姓男子（27歲）竟在車內，追問黃男：你怎麼在車上？黃男謊稱：剛剛在睡覺。

由於依據規定，執行拖吊時若發現車內有人，不得逕行上架拖吊，約雇人員疑自知理虧和一時緊張，未收取拖吊費600元，就讓黃男未繳費開走轎車，計劃事後再開出紅線違停的900元罰單。詎料，昨夜警方意外看到黃男自拍影片，才知道被黃男惡搞。

根據黃男和友人自拍影像，黃男發現轎車被拖吊後，由友人開車想要到後龍拖吊場領車，在苗栗市中華路、義民街路口，看到拖吊車正停等紅燈，黃男神大膽撕毀封條，開啟車門跳上駕駛座，一路坐回拖吊場。

警方說，依據取締違規停車作業程序，違規車輛一經上架後，拖離原違規地，即不得停止拖吊及放行。黃男危險跳上拖吊車輛，將傳喚到案製作筆錄後，除依道路交通管理處罰條例舉發、繳納車輛移置費外，撕毀封條部分，另依刑法第139條損壞、除去或污穢公務員依法所施之封印或查封之標示妨害公務罪偵辦，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，得不償失。