獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了

台中虎媽拘禁虐死案，爸爸陳父也遭起訴，據悉陳父曾入房探望女兒，遭詹女痛罵。



記者許權毅／台中報導

台中一名虎媽詹女囚禁二女兒長達2年7月、約900多天，近日遭檢方依拘禁致死罪起訴。據悉，個性較軟弱的陳父也不敢反抗老婆，甚至曾「撿到鑰匙」後，偷偷闖入看女兒，女兒當場悲喊「爸爸終於來了」，最後卻沒救女兒出來，猶如救命稻草斷了，連承辦檢警都認為陳父做法令人難以理解。

21歲女兒遭拘禁空房 完全斷聯

據悉，死者陳女因為環境打掃問題、體重問題被媽媽「管教」，先是被媽媽退學後，就遭囚禁在房間內。該房內除了沒有電視、電腦，甚至陳女的手機也遭沒收，陳女完全失去對外求救的機會。

更離譜的是，陳女被要求睡在冰冷的浴室內，裡頭沒有任何床墊或是保暖用物品，加上氣窗還被母親封死，陳女連「何年何月」都無法得知，對於日夜判斷能力也已經喪失，導致失去時間概念。

虎媽喊讀書運動 強辯囚禁是管教

據了解，詹女自稱為了要管教女兒，要求女兒在內讀書、運動，但是房內跟浴室內，連一本書都沒有，要如何「讀書」？詹女至始至終態度是全是「我在管教，為了她好！」嚴苛程度幾近變態，讓承辦檢警都怒批，詹女完全沒有任何悔意。

父女曾偷見面 女兒一度見救命曙光

據傳，陳父因為也害怕詹姓妻子，才不敢救二女兒陳女，直到某次撿到詹女隨身保管的房門鑰匙，趁機闖入查看，發現二女兒陳女嚴重消瘦。陳女看見爸爸，還說「爸爸終於來了...」孰料陳父見此情，也沒把人救出，後來還遭詹女發現，出言痛罵，本該是救命稻草的陳父，救援機會也斷裂。

檢方認定，詹女涉犯刑法第302條私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪；陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，今日偵結起訴，詹女遭法院裁定續押。