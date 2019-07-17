快訊／丹娜絲來襲！蘇貞昌電話連線蔡英文：物資人員已備妥

記者蔣婕妤／台北報導

中央氣象局今天（17日）上午8時40分召開記者會，說明丹娜絲颱風的最新動態，不排除最快在上午11時30分發布陸上颱風警報，今晚東半部雨勢開始變明顯，周四、周五影響最劇。行政院長蘇貞昌17日早上10點視察中央災害應變中心，同時也電話連線總統蔡英文，蘇貞昌受訪時透露，他跟總統報告災防中心已經開設，物資人員都到位，請總統安心拚外交。

針對今年首次影響台灣的颱風「丹娜絲」，蘇貞昌16日指示行政院災害防救辦公室，邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於交通部中央氣象局召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告，並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，落實各項整備措施。

丹娜斯來襲，人在聖文森出訪的蔡英文相當關心颱風動態，她受訪時強調，「我們一起出訪的團隊還有留守的團隊，都隨時掌握這個情勢，密切注中這個情況，跟行政院保持聯絡，晚上會跟蘇院長來討論」。

蘇貞昌17日上午視察中央災害應變中心，同時也透過電話連線人在國外出訪的蔡英文，蘇貞昌受訪時表示，「總統在國外拚外交，一天跑三國非常辛苦，他對於國內各項事務非常關心，颱風將來特別關心各項準備工作，我跟總統報告，已經開設災防中心，物資人員已經備妥，一切正常，請總統安心拚外交」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）