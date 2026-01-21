海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

▲國家海洋政策白皮書是我國海洋領域最重要施政方針，2025年9月出版第二本，蕭美琴副總統（中）還親自出席發布會。（圖／CTWANT提供，下同）

海洋政策白皮書是我國海洋治理的最重要方針，由海委會主導成立編修專案小組編纂而成，但本刊接獲爆料，指2025年海洋政策白皮書編纂委員中，包含炘越共創股份有限公司總經理陳靖惠，炘越主攻女性高端訂製服，其現職工作與海洋可說天差地別，也讓人質疑海洋白皮書是否成為「洗經歷」神器。

《海洋基本法》於2019年11月20日公布施行，第一本海洋政策白皮書於2020年6月出版，主要內容是依該法作為國家海洋發展策略的藍圖，擘劃國家海洋發展之願景、目標、策略方針及具體措施等，以宣示政府深耕海洋的決心，該書作為我國海洋政策最重要的施政方針，每5年出版一次，第二本則在2025年9月發布。

蕭美琴副總統還親自出席國家海洋政策白皮書發布會，表示白皮書以安全海洋、永續海洋及共榮海洋為核心理念，期盼透過科技與產業發展，並與國際夥伴共同合作，持續捍衛海疆秩序、保護人民、守護海洋資源，美好願景讓與會者感動不已，該書編纂委員卻是暗藏玄機。

海洋政策白皮書由海委員主委管碧玲擔任召集人，時任副主委黃向文、吳美紅、張忠龍擔任副召集人，31位編纂委員中，多數為中山大學、海洋大學、台灣大學等相關學系教授，在海洋環境、海洋工程、海洋巡防、漁業科學等研究中的翹楚，部分委員則是國際關係、國際法學的專家，陳靖惠與這些學術大佬共同列名尤為顯眼。

▲炘越共創股份有限公司主攻女性高端訂製服飾，總經理陳靖惠卻成為海洋政策白皮書編纂委員，引發基層議論。

據了解，陳靖惠學經歷十分「豐富」，她自稱理工背景出身，是中山大學經濟所碩士和中央大學企管系博士，研究領域橫跨陸、海、空，專攻太空科技、電動車與防衛系統，2023年又「跨界」成立「炘越共創」，鎖定35歲以上女性企業家與專業經理人，將AI設計與量身定制結合，為她們打造專屬戰袍。

「炘越」成立後，陳靖惠便將重心放在時尚和女力領域，2025年3月還成立「品咖啡、品畫、品人生』高端美學沙龍，同年7月還與高端訂製品牌Fény C與生活美學品牌Douxteel 澄市設計共同舉辦讀書沙龍，而她同時間還擔任海洋政策白皮書編纂委員，讓人對其時間管理能力嘆為觀止。

「她連會都沒來開過卻能列名，要其他教授情何以堪。」知情人士透露，海洋政策白皮書代表國家政策方向，決定接下來5年的走向和重點，可謂絲毫不能馬虎，編纂委員也同樣會被業界視為海洋專家，在白皮書認證下，學術身家便能一飛衝天。

▲家海洋政策白皮書編纂委員中，多半是海洋研究中的翹楚，部分則是國際關係、國際法學的專家，陳靖惠與這些學術大佬共同列名尤為顯眼。

知情人士表示，陳靖惠與海洋相關學經歷關係不多，包括她曾在中山大學海洋工程系兼任助理教授，以及她在2021年任職金屬工業研究發展中心時，曾主辦「南部地區海洋產業推動策略焦點座談會」，如今卻能指點國家施政方針，也讓人質疑是否是背後另有隱情，海洋政策白皮書成為「洗經歷」神器。

海委會表示，邀請陳靖惠女士擔任編纂委員未違反規定，其學經歷及專業，皆有公開資訊可受檢驗。記者傳訊與寄送電子郵件詢問炘越公司，但至截稿前未獲回覆。

