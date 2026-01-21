快訊／低溫特報擴大至15縣市　新竹以北「非常寒冷」

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（21日）上午11時18分針對15縣市發布低溫特報，今至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今、明兩天新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、宜蘭地區及金門、連江有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

低溫特報

影響時間：21日上午至22日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣

＊黃色燈號(寒冷)：新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。西半部及宜蘭低溫只有1至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚台南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率；白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。另外，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。



資料來源：氣象署