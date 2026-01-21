中小學「昨結業今開學」惹怨　教團揭原因：不調整更崩潰

▲中小學昨天結業式，今天又開學，得再上課3天才放寒假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部為配合春節連假調整上課日，昨（20日）為結業式，但今日馬上開學，引發部分學生抱怨感到時空錯亂。全家盟理事長蕭東原指出，這個決議早在一年前就決定，參與團體都有高度共識，若沒調整變成放完寒假後上3天課，又放9天的春假，「學生不是更崩潰？」推測是學校宣導不足，才讓學生有所誤解。

有學生近日在社群平台Threads發文抱怨，周二（20日）結業式，周三（21日）居然又開學。有學生留言「根本假性放假」，還有人表示「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」。不過，也有學生解釋，「1/20是上學期的課程結束，1/21-23是補下學期的課程。」

全國家長團體聯盟理事長蕭東原指出，早在去年時，包括全家盟、國教盟、全教總等教育團體，就發現今年第一學期結束時間為昨天，若直接放假，等寒假結束後得上3天課，接著又放9天春假，「學生不是更崩潰？」

蕭東原進一步表示，所以參與團體和教育部討論後，決定改為目前方式，而且有高度共識，上學期結束後，接著再上3天課，讓學生先苦後甘，可以享受「長達30天」的寒假，對家長來說也可以減少困擾，包括有安排出國計畫的家庭也比較方便。

對於學生在網路上的抱怨，蕭東原認為，可能是學校宣導不夠，讓學生誤解，加上有的學校還在昨天辦結業式，讓學生誤以為學期結束，其實可以等上到周五再辦結業式，等春節連假結束後開學再辦開學典禮，才不會導致學生有時空錯亂的感覺。