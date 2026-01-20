林楚茵邀原民少棒隊師生觀看《冠軍之路》　卓榮泰現身支持

▲為推動原住民族體育教育、文化視野與影像素養，民進黨立委林楚茵於今（20）日邀請苗栗縣汶水國小與桃園市龍安國小原住民少棒隊師生北上共同參與紀錄片《冠軍之路》觀影活動。（圖／主辦單位提供）



記者陶本和／台北報導

為推動原住民族體育教育、文化視野與影像素養，民進黨立委林楚茵於今（20）日邀請苗栗縣汶水國小與桃園市龍安國小原住民少棒隊師生北上共同參與紀錄片《冠軍之路》觀影活動。值得注意的是，行政院長卓榮泰也特別到場支持，並與現場少棒小朋友們互動，他期許小將們未來可以如紀錄片中的選手們一樣為國爭光，並承諾會持續協助基層的體育發展。

林楚茵表示，原民棒球是台灣體育的重要文化資產，將持續在立法院協助爭取資源，促進企業與民間合作，讓基層球隊能穩定發展。

本次放映的紀錄片《冠軍之路》由阿美族導演龍男執導，記錄2024年世界棒球12強國家隊奪冠歷程，全程記錄2024年世界棒球12強國家隊奪冠歷程，從旅外訓練、心理壓力、國家榮譽到國際競爭環境，展現臺灣棒球登上世界舞台的重要時刻。

TIA社團法人台灣原住民國際藝文產經交流協會理事長張徐康群表示，協會已連續16年自辦「TIA原鄉盃少棒賽」，長期支持原住民基層棒球，民間力量雖有限，但協會仍堅持不放棄，「希望讓更多人看見這些熱愛棒球的原民孩子，也讓外界知道他們需要更多善心人士的支持」。

本次活動也獲企業共同響應公益，金像電子、聯立賓士及擎宇整合行銷共同贊助少棒隊加菜金，實際支持基層球隊日常訓練與生活所需；另外，蒙恬科技致贈AI掃譯筆，每隊各五支，協助孩子在學習與語言應用上獲得更多數位資源。