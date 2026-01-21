美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　台積電ADR重挫5％

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國股市20日重挫，創下2026年開年以來最劇烈震盪。市場情緒在美國總統川普威脅強行奪取格陵蘭，揚言對多個歐洲盟國加徵關稅後引爆，「拋售美國」情緒上升。美股大跌近900點，台積電ADR重挫近5％；然而記憶體相關個股卻逆勢上漲，聯電ADR暴漲近16％。

美股重挫

道瓊工業指數終場下跌870.74點，或1.76％，收48,488.59點。

那斯達克指數重挫561.06點，或2.39％，收22,954.32點。

標普500指數下挫143.15點，或2.06％，收6,796.86點。

費城半導體指數下跌133.22點，或1.68％，收7,794.19點。

科技股慘跌收盤

台積電ADR收盤大跌15.21美元或4.44％，收327.19美元；輝達下跌8.16美元或4.38％，收178.07美元；特斯拉下挫18.25美元或4.17％，收419.25美元。

記憶體逆勢上衝

相較之下，記憶體相關個股大漲，其中，聯電ADR表現驚人，收盤大漲SanDisk大漲39.50美元或9.55％，收453.12美元，成為盤面少數強勢股；美光（Micron）則小幅上揚2.25美元或0.62％，收365.00美元。

資金尋求2標的避險

市場震盪同時，避險資產需求急升。資金湧入黃金與瑞士法郎等傳統避險標的，黃金價格盤中史上首度突破每盎司4,750美元關卡，反映投資人對地緣政治與貿易衝突升溫的高度警戒。

分析人士指出，川普針對歐洲盟友的關稅威脅，使投資人重新評估跨大西洋關係與全球貿易前景，短線市場波動明顯放大，資金配置轉趨保守。